Apple

Итальянская ассоциация потребителей Altroconsumo подала коллективный иск на Apple из-за умышленное замедление старых iPhone. Сообщается, что купертиновцев требуют возмещения ущерба в размере 60 миллионов евро из-за практики искусственного устаревания, которая была признана незаконной местными властями.

По словам ассоциации, иск распространяется на владельцев iPhone 6 и 6 Plus, 6S и 6S Plus, которые продавались в Италии в период с 2014 по 2020 год. Всего таким устройств было продано около 1 миллиона.

Напомним, ранее два аналогичных иска против Apple было продано в Бельгии и Испании. Европейская ассоциация потребителей Euroconsumers, координирующая эти три судебных процесса, заявила, что также планирует в ближайшие несколько недель подать групповой иск в Португалии.


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Reuters Reuters

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