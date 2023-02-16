Apple снова перенесла презентацию самого ожидаемого гаджета 2023 года

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple перенесла анонс своей первой гарнитуры AR/VR с апреля на июнь.Изначально инсайдеры утверждали, что компания планировала представить гарнитуру AR/VR в середине 2022 года, но на тот момент команда инженеров не успела завершить работу над продуктом, поэтому анонс перенесли на январь 2023 года. Зимой стало известно, что Apple вновь не укладывается в график и теперь хочет представить девайс весной. Теперь ожидается, что шлем будет показан летом на Всемирной конференции разработчиков WWDC 2023.В Bloomberg также считают, что после анонса гарнитуры на WWDC, Apple продолжит работу над ней, прежде чем гаджет поступит в продажу. Возможно, купить шлем Apple Reality можно будет только к новогодним праздникам.Стоит отметить, что в последние годы Apple часто отодвигает сроки выхода некоторых продуктов. Например, по розничным упаковкам первых партий трекеров AirTags стало известно, что они были готовы к релизу осенью 2020 года, но их выпустили только весной 2021 года. Аналогичная ситуация произошла и с недавно вышедшими MacBook Pro на M2 Pro/Max, которые компания могла представить ещё в ноябре прошлого года.