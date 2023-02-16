Apple снова перенесла презентацию самого ожидаемого гаджета 2023 года

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple перенесла анонс своей первой гарнитуры AR/VR с апреля на июнь.
Изначально инсайдеры утверждали, что компания планировала представить гарнитуру AR/VR в середине 2022 года, но на тот момент команда инженеров не успела завершить работу над продуктом, поэтому анонс перенесли на январь 2023 года. Зимой стало известно, что Apple вновь не укладывается в график и теперь хочет представить девайс весной. Теперь ожидается, что шлем будет показан летом на Всемирной конференции разработчиков WWDC 2023.
В Bloomberg также считают, что после анонса гарнитуры на WWDC, Apple продолжит работу над ней, прежде чем гаджет поступит в продажу. Возможно, купить шлем Apple Reality можно будет только к новогодним праздникам.
Стоит отметить, что в последние годы Apple часто отодвигает сроки выхода некоторых продуктов. Например, по розничным упаковкам первых партий трекеров AirTags стало известно, что они были готовы к релизу осенью 2020 года, но их выпустили только весной 2021 года. Аналогичная ситуация произошла и с недавно вышедшими MacBook Pro на M2 Pro/Max, которые компания могла представить ещё в ноябре прошлого года.
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