Apple снова перенесла презентацию самого ожидаемого гаджета 2023 года

Фархад

Apple Reality Pro

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple перенесла анонс своей первой гарнитуры AR/VR с апреля на июнь.

Изначально инсайдеры утверждали, что компания планировала представить гарнитуру AR/VR в середине 2022 года, но на тот момент команда инженеров не успела завершить работу над продуктом, поэтому анонс перенесли на январь 2023 года. Зимой стало известно, что Apple вновь не укладывается в график и теперь хочет представить девайс весной. Теперь ожидается, что шлем будет показан летом на Всемирной конференции разработчиков WWDC 2023.

В Bloomberg также считают, что после анонса гарнитуры на WWDC, Apple продолжит работу над ней, прежде чем гаджет поступит в продажу. Возможно, купить шлем Apple Reality можно будет только к новогодним праздникам.

Стоит отметить, что в последние годы Apple часто отодвигает сроки выхода некоторых продуктов. Например, по розничным упаковкам первых партий трекеров AirTags стало известно, что они были готовы к релизу осенью 2020 года, но их выпустили только весной 2021 года. Аналогичная ситуация произошла и с недавно вышедшими MacBook Pro на M2 Pro/Max, которые компания могла представить ещё в ноябре прошлого года.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+5039
tellurian
Журналисты гадают на кофейной гуще:)
Или им дают специально ложную информацию и ищут утечки внутри компании🤷‍♂️
2 часа назад в 14:23
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Влад Соло
+631
Влад Соло
Желтуха. Планировала.....перенесла.... Всё это домыслы!
2 часа назад в 14:39
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