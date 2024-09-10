Apple снова унизила покупателей самых новых iPhone



Несмотря на переход к порту USB-C, скорость передачи данных с iPhone остается неприлично низкой. Об этом гласят спецификации смартфонов линейки iPhone 16, опубликованные на сайте Apple.



Вчера на презентации компания ничего не сказала о порте iPhone 16 и iPhone 16 Plus, и теперь стало понятно, почему — они никак не изменились в лучшую сторону. Видео с этих смартфонов будет всё так же долго передаваться на компьютер, поскольку порт Type-С в них поддерживает лишь доисторический стандарт USB 2.0. Его скорость составляет до 480 Мбит/с, то есть около 60 Мб/с — ровно столько же выдавал Apple Lightning.







Если вы думаете, что в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max всё обстоит идеально, то это не так. Вчера в ходе презентации на экране промелькнул баннер с надписью USB 3 — это означает, что самые топовые айфоны 2024 года тоже используют старый протокол передачи данных.



Разумеется, до 10 Гбит/с (то есть ~1,25 Гб/с) это гораздо лучше, чем 480 Мбит/с. Однако в MacBook и iPad Pro уже несколько лет применяется протокол USB 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с (примерно 5 Гб/с). Неясно, что помешало Apple встроить его в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, особенно с учетом постоянного акцента на съемке видео. Напомним, что вчера было объявлено о возможности записи 4К@120fps, что увеличивает вес видеороликов еще больше.