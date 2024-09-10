Apple снова унизила покупателей самых новых iPhone

Олег

iPhone 16


Несмотря на переход к порту USB-C, скорость передачи данных с iPhone остается неприлично низкой. Об этом гласят спецификации смартфонов линейки iPhone 16, опубликованные на сайте Apple.

Вчера на презентации компания ничего не сказала о порте iPhone 16 и iPhone 16 Plus, и теперь стало понятно, почему — они никак не изменились в лучшую сторону. Видео с этих смартфонов будет всё так же долго передаваться на компьютер, поскольку порт Type-С в них поддерживает лишь доисторический стандарт USB 2.0. Его скорость составляет до 480 Мбит/с, то есть около 60 Мб/с — ровно столько же выдавал Apple Lightning.

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Если вы думаете, что в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max всё обстоит идеально, то это не так. Вчера в ходе презентации на экране промелькнул баннер с надписью USB 3 — это означает, что самые топовые айфоны 2024 года тоже используют старый протокол передачи данных.

Разумеется, до 10 Гбит/с (то есть ~1,25 Гб/с) это гораздо лучше, чем 480 Мбит/с. Однако в MacBook и iPad Pro уже несколько лет применяется протокол USB 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с (примерно 5 Гб/с). Неясно, что помешало Apple встроить его в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, особенно с учетом постоянного акцента на съемке видео. Напомним, что вчера было объявлено о возможности записи 4К@120fps, что увеличивает вес видеороликов еще больше. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+1142
Dmitriy
Как бы apple давно не гонится за всеми инновациями по железу. Хорошо, что до USB 3.0 прокачали.
Сегодня в 10:20
#
Влад Паламарчук
+56
Влад Паламарчук
Сколько раз вы передавали что-то с айфона по проводу?
Сегодня в 12:33
#
tellurian
+1780
tellurian
Как часто и в каком объёме люди передают данные по проводу?
57 минут назад
#
kardigan
+3707
kardigan
Да норм… пока. Стримлю с айфона на apple tv . Все хокей! А по проводам ваще не удобно. Кто так делает в наше время?
24 минуты назад
#

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