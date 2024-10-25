Apple снова вышвырнула приложение «Сбербанка» из App Store

Александр



На этой неделе «Сбербанк» разместил в App Store два приложения (правда, под названием «Бюджет Онлайн», а не «Сбербанк Онлайн» и не от своего имени, а от чужого). Первое продержалось примерно сутки, а второе чуть дольше.

Модераторы App Store выявили оба приложения и удалили их. Сделать это было несложно, ведь «Бюджет Онлайн» моментально попадал на первое место в топ магазина, поскольку пользователи iPhone из России активно скачивали его.

«Сбербанк» сообщил, что до конца года в App Store не будут появляться новые версии приложения «Сбербанк Онлайн». В скором времени от обслуживания будут отключены версии 12.15, 14.3 и 14.11.

«Сбербанк» находится под санкциями, поэтому ему запрещено размещать приложения в App Store и «Play Маркете». Пользователи Android могут устанавливать «Сбербанк Онлайн» из сторонних источников, а на iOS такое невозможно, поэтому банку приходится идти на хитрость. Для него это способ перевести часть клиентов на актуальную версию приложения перед тем, как устаревшие версии будут отключены от обслуживания. У обладателей айфонов есть и другая бесплатная возможность установить или обновить «Сбербанк Онлайн» — для этого нужно обратиться в отделение банка, где специально обученный специалист проведёт необходимые манипуляции. Делать это нужно периодически, по мере выпуска обновлений «Сбербанк Онлайн».
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Комментарии

tellurian
+1979
tellurian
Одну старую версию мне отключили на днях. Удалил с телефона. Ещё 4 приложения есть :)
Сегодня в 10:12
#
+65
AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649 tellurian
Проблема в том, что при оплате через СБП магазин перекидывает на НЕ активные приложения сбера, поэтому пришлось удалить те, которыми не пользуюсь
Сегодня в 10:28
#
+3
olg1270@icloud.com
2 удалил, еще 2 осталось
Сегодня в 10:24
#
Lord
+637
Lord
Всё прекрасно работает на последней версии.
час назад в 13:48
#

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