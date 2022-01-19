Власти США предпринимают новые попытки заставить Apple разрешить установку приложений на iPhone и iPad без посредничества App Store. Об этом сообщает американское СМИ The Wall Street Journal.
Согласно источнику, предложение изменить «правила игры» поступило от конгресса США. В преддверии слушаний комитета Сената Apple отвечала на вопросы журналистов и снова крайне негативно отозвалась об этом предложении. Конгресс хочет провести закон «об инновациях и свободе выбора в Интернете», который направлен на защиту так называемой «цифровой конкуренции» и затронет интересы всех крупнейших международных корпораций — таких, как Amazon, Google Alphabet, Meta, и, конечно же, Apple.
Документ охватывает различные стороны деятельности корпораций — от таргетированной рекламы до отслеживания и комиссий. Что касается Apple, то для нее подготовлено соответствующее предложение — власти США уже не в первый раз хотят заставить Apple открыть свои iOS и iPadOS для сторонних разработчиков и магазинов приложений. Перед началом слушаний компания обозначила свою позицию прямо и однозначно: этот шаг только повредит конечному пользователю.
Apple считает, что разрешение на установку любых приложений в обход App Store повлечет тотальное снижение уровня безопасности «яблочных» платформ и будет потакать интересам «безответственных» разработчиков. Сейчас буквально каждое приложение, которое хочет попасть на смартфоны и планшеты Apple, проходит строгую модерацию App Store и тщательно исследуется на предмет вредоносного кода или обмана пользователей.
За столько лет существования безопасного магазина приложений владельцы iPhone просто не отличат опасный софт и их доверие к Apple резко снизится. Пострадают при этом:
- сами пользователи, которые будут устанавливать стороннее или даже взломанное ПО,
- разработчики, которые больше не смогут зарабатывать на нем,
- сама Apple, которая потеряет репутацию производителя безопасного оборудования и ПО, заработанную годами.
«Акт об открытых рынках приложений» будет обсуждаться Конгрессом США 20 января 2022 года.
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