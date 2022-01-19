App Store


Власти США предпринимают новые попытки заставить Apple разрешить установку приложений на iPhone и iPad без посредничества App Store. Об этом сообщает американское СМИ The Wall Street Journal.

Согласно источнику, предложение изменить «правила игры» поступило от конгресса США. В преддверии слушаний комитета Сената Apple отвечала на вопросы журналистов и снова крайне негативно отозвалась об этом предложении. Конгресс хочет провести закон «об инновациях и свободе выбора в Интернете», который направлен на защиту так называемой «цифровой конкуренции» и затронет интересы всех крупнейших международных корпораций — таких, как Amazon, Google Alphabet, Meta, и, конечно же, Apple.

Документ охватывает различные стороны деятельности корпораций — от таргетированной рекламы до отслеживания и комиссий. Что касается Apple, то для нее подготовлено соответствующее предложение — власти США уже не в первый раз хотят заставить Apple открыть свои iOS и iPadOS для сторонних разработчиков и магазинов приложений. Перед началом слушаний компания обозначила свою позицию прямо и однозначно: этот шаг только повредит конечному пользователю.

App Store

Apple считает, что разрешение на установку любых приложений в обход App Store повлечет тотальное снижение уровня безопасности «яблочных» платформ и будет потакать интересам «безответственных» разработчиков. Сейчас буквально каждое приложение, которое хочет попасть на смартфоны и планшеты Apple, проходит строгую модерацию App Store и тщательно исследуется на предмет вредоносного кода или обмана пользователей.

За столько лет существования безопасного магазина приложений владельцы iPhone просто не отличат опасный софт и их доверие к Apple резко снизится. Пострадают при этом: 
  • сами пользователи, которые будут устанавливать стороннее или даже взломанное ПО,
  • разработчики, которые больше не смогут зарабатывать на нем, 
  • сама Apple, которая потеряет репутацию производителя безопасного оборудования и ПО, заработанную годами.
Нечто подобное происходит с Android. Из-за открытости платформы на смартфон может попасть любое вредоносное приложение, из-за чего Android слывет в народе «дырявым». Кроме того, разработчикам довольно сложно заработать на своих продуктах для Android, поскольку ОС позволяет использовать пиратские версии. Ранее сам Тим Кук посоветовал купить смартфон на Android тем людям, которым не нравится закрытая и безопасная политика iOS.

«Акт об открытых рынках приложений» будет обсуждаться Конгрессом США 20 января 2022 года. 



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Источник:

The Wall Street Journal The Wall Street Journal

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