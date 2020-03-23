Недавно Apple вводила ограничение на продажу смартфонов в своем онлайн-магазине. Можно было приобрести не более двух штук на руки. Начиная с сегодняшнего дня это ограничение было снято.
Пока неясно с чем было связано такое решение. Вероятно Apple столкнулась с дефицитом устройств из-за проблем с COVID-19. Также стоит учитывать нестабильный курс рубля. Несмотря на это, теперь в официальном интернет-магазине Apple можно добавить более двух устройств. Айфоны теперь отправляют через 1 рабочий день, а вот AirPods придется немного подождать, их отправка займет с большой вероятностью от 3 до 5 дней, но иногда этот срок может растянуться до недели.
Стоит отметить, что в текущей ситуации с нестабильным рублём и эпидемией коронавируса покупка iPhone и AirPods не самая важная в списке. Тем не менее, цены на гаджеты еще не выросли с учетом курса доллара и евро, поэтому это может стать одной из причин приобрести гаджеты, если вы ранее планировали это сделать.
Пока неясно с чем было связано такое решение. Вероятно Apple столкнулась с дефицитом устройств из-за проблем с COVID-19. Также стоит учитывать нестабильный курс рубля. Несмотря на это, теперь в официальном интернет-магазине Apple можно добавить более двух устройств. Айфоны теперь отправляют через 1 рабочий день, а вот AirPods придется немного подождать, их отправка займет с большой вероятностью от 3 до 5 дней, но иногда этот срок может растянуться до недели.
Стоит отметить, что в текущей ситуации с нестабильным рублём и эпидемией коронавируса покупка iPhone и AirPods не самая важная в списке. Тем не менее, цены на гаджеты еще не выросли с учетом курса доллара и евро, поэтому это может стать одной из причин приобрести гаджеты, если вы ранее планировали это сделать.
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они активно утекают)