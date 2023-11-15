Apple сняла с продажи свой самый странный товар за $20

Несмотря на это, компания до сих пор продавала установочные компакт-диски с OS X Lion и OS X Mountain Lion в своем интернет-магазине. Каждый диск стоил $20, и это, пожалуй, самый странный и самый легкий заработок Apple в истории.Скорее всего, лот был рассчитан на владельцев очень старых компьютеров Mac 2007-2011 годов, которые вдруг решили переустановить оригинальную ОС и не умеют сами записывать установочные диски. Теперь запасы дисков у Apple исчерпаны, и приобрести его можно разве что на eBay.