Apple сняла с продажи свой самый странный товар за $20

Олег

Кукъ


Компания Apple прекратила продажу установочных компакт-дисков для Mac. Об этом пишет MacWorld.

Согласно источнику, речь идет о версиях OS X Lion и OS X Mountain Lion. Обе операционные системы принадлежат к эпохе платных обновлений — тогда Apple брала деньги за каждый новых выпуск macOS. Два года назад эти версии стали бесплатными и ссылки на их загрузку официально появились на сайте Apple.

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Несмотря на это, компания до сих пор продавала установочные компакт-диски с OS X Lion и OS X Mountain Lion в своем интернет-магазине. Каждый диск стоил $20, и это, пожалуй, самый странный и самый легкий заработок Apple в истории.

OS X

Скорее всего, лот был рассчитан на владельцев очень старых компьютеров Mac 2007-2011 годов, которые вдруг решили переустановить оригинальную ОС и не умеют сами записывать установочные диски. Теперь запасы дисков у Apple исчерпаны, и приобрести его можно разве что на eBay. 

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Источник:
MacWorld
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