Apple собирается клонировать свежую новинку от Huawei

Фото: Huawei
Компания Apple готовит большое складное устройство, которое будет в точности похоже на вчерашний релиз от Huawei — MateBook Fold. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на инсайды.
Компания Apple готовит большое складное устройство, которое будет в точности похоже на вчерашний релиз от Huawei — MateBook Fold. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на инсайды.
«Мои исследования показывают, что Amazon также разрабатывает аналогичный продукт, который пока официально не запущен», — Минг-Чи Куо.
Ожидается, что это будут устройство, сгибаемые пополам одним шарниром, в разложенном состоянии имеющие дисплей около 17-18 дюймов. В обоих случаях пока неясно, на какой ОС новинки будут работать: Apple пока не определилась между macOS и iPadOS, а для «планшетобука» от Amazon не озвучиваются даже варианты. Инсайдер отмечает, что ключевым фактором успеха для грядущих устройств как раз и станет ОС, которую они предложат покупателю.
Ноутбук со складным дисплеем от Amazon должен выйти в свет к концу 2026 года, а от Apple — к концу 2027 года. При этом «яблочная» компания параллельно разрабатывает iPhone Fold и рассчитывает запустить его в 2026 году.
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