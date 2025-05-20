Apple собирается клонировать свежую новинку от Huawei

Олег

Фото: Huawei

Фото: Huawei

Компания Apple готовит большое складное устройство, которое будет в точности похоже на вчерашний релиз от Huawei — MateBook Fold. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на инсайды.

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По словам авторитетного аналитика и инсайдера Минг-Чи Куо, большой «планшетобук» со складным дисплеем без клавиатуры от китайского бренда всколыхнул команду Apple и Amazon. По его сведениям, обе компании спешно готовят такие же девайсы:

«Мои исследования показывают, что Amazon также разрабатывает аналогичный продукт, который пока официально не запущен», — Минг-Чи Куо. 

Ожидается, что это будут устройство, сгибаемые пополам одним шарниром, в разложенном состоянии имеющие дисплей около 17-18 дюймов. В обоих случаях пока неясно, на какой ОС новинки будут работать: Apple пока не определилась между macOS и iPadOS, а для «планшетобука» от Amazon не озвучиваются даже варианты. Инсайдер отмечает, что ключевым фактором успеха для грядущих устройств как раз и станет ОС, которую они предложат покупателю.

Ноутбук со складным дисплеем от Amazon должен выйти в свет к концу 2026 года, а от Apple — к концу 2027 года. При этом «яблочная» компания параллельно разрабатывает iPhone Fold и рассчитывает запустить его в 2026 году. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3994
kardigan
Пока они клонировать соберутся, китайцы уже будут их в трубочку сворачивать , ну или складывать гармошкой🤣
21 минуту назад
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