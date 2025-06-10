Apple собирается отправить на свалку все фирменные роутеры в следующем году

Наверняка многие наши читатели знают, что в ещё ~15 лет назад компания Apple предлагала линейку маршрутизаторов, которые она называла базовыми станциями AirPort. Причём топовая модель AirPort Extreme предлагала даже резервное копирование Mac. Теперь Apple решила окончательно закопать этот девайс.
Apple уже объявила, что ее клиент AFP устарел, в своих корпоративных заметках к выпуску macOS Sequoia 15.5 в прошлом месяце.
Начиная с macOS 27, для резервного копирования с помощью Time Capsule потребуется накопитель, поддерживающий более современные протоколы обмена файлами, такие как SMBv2 и SMBv3.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides