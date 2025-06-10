Apple собирается отправить на свалку все фирменные роутеры в следующем году







Наверняка многие наши читатели знают, что в ещё ~15 лет назад компания Apple предлагала линейку маршрутизаторов, которые она называла базовыми станциями AirPort. Причём топовая модель AirPort Extreme предлагала даже резервное копирование Mac. Теперь Apple решила окончательно закопать этот девайс. Наверняка многие наши читатели знают, что в ещё ~15 лет назад компания Apple предлагала линейку маршрутизаторов, которые она называла базовыми станциями AirPort. Причём топовая модель AirPort Extreme предлагала даже резервное копирование Mac. Теперь Apple решила окончательно закопать этот девайс. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Напомним, Apple прекратила выпуск линейки AirPort в 2018 году, а на этой неделе раскрыла ещё более печальные новости, которые конкретно повлияют на AirPort Time Capsule. В первой бета-версии macOS Tahoe на странице Time Machine в приложении «Настройки» появилась информация, что следующая основная версия macOS — 27 — перестанет поддерживать AirPort Time Capsule или любые другие накопители, использующие протокол Apple Filing Protocol (AFP).Apple уже объявила, что ее клиент AFP устарел, в своих корпоративных заметках к выпуску macOS Sequoia 15.5 в прошлом месяце.Начиная с macOS 27, для резервного копирования с помощью Time Capsule потребуется накопитель, поддерживающий более современные протоколы обмена файлами, такие как SMBv2 и SMBv3.