Apple собирается отправить на свалку все фирменные роутеры в следующем году

Фархад

AirPort

Наверняка многие наши читатели знают, что в ещё ~15 лет назад компания Apple предлагала линейку маршрутизаторов, которые она называла базовыми станциями AirPort. Причём топовая модель AirPort Extreme предлагала даже резервное копирование Mac. Теперь Apple решила окончательно закопать этот девайс.

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Напомним, Apple прекратила выпуск линейки AirPort в 2018 году, а на этой неделе раскрыла ещё более печальные новости, которые конкретно повлияют на AirPort Time Capsule. В первой бета-версии macOS Tahoe на странице Time Machine в приложении «Настройки» появилась информация, что следующая основная версия macOS — 27 — перестанет поддерживать AirPort Time Capsule или любые другие накопители, использующие протокол Apple Filing Protocol (AFP).

Apple уже объявила, что ее клиент AFP устарел, в своих корпоративных заметках к выпуску macOS Sequoia 15.5 в прошлом месяце.

Начиная с macOS 27, для резервного копирования с помощью Time Capsule потребуется накопитель, поддерживающий более современные протоколы обмена файлами, такие как SMBv2 и SMBv3.
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Источник:
MacRumors
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