Apple собирается похоронить ChatGPT. Прототип чат-бота Siri не уступает по качеству нейросети OpenAI

Портал Bloomberg сообщает, что Apple уже проводит внутреннее тестирование больших языковых моделей для Siri, которые намного мощнее, чем Apple Intelligence.
Единственный нюанс, который вызывает опасения — «галлюцинации ИИ». Гурман отмечает, что Apple отложила выпуск этой модели Apple Intelligence из-за высокого риска «выдумывания» некоторых ответов. Вторая предполагаемая причина — философские разногласия между высшим руководством Apple, но подробностей об этом нет. Ранее сообщалось, что бывший глава разработки Siri Джон Джаннандреа выступал против выпуска чат-бота.
Исходя из этого, на грядущей WWDC 2025 Apple не будет заострять внимание на Apple Intelligence. В основном речь пойдёт об изменениях в интерфейсах ОС, а про нейросетевые функции компания расскажет позже — ближе к их запуску.
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