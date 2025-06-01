Apple собирается похоронить ChatGPT. Прототип чат-бота Siri не уступает по качеству нейросети OpenAI







Портал Bloomberg сообщает, что Портал Bloomberg сообщает, что Apple уже проводит внутреннее тестирование больших языковых моделей для Siri, которые намного мощнее, чем Apple Intelligence. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Согласно инсайду Марка Гурмана, компания использует несколько разных моделей с разными уровнями сложности и количеством параметров от 3 млрд до 150 млрд. Для сравнения, в 2024 году Apple заявила, что базовые языковые модели Apple Intelligence предлагают порядка 3 млрд параметров. Однако инженеры намеренно сделали эту версию ИИ небольшой, чтобы её можно было запустить на устройстве, а не отправлять все запросы в облако. Более крупные версии работают в облаке, и в случае модели со 150 млрд параметров, Apple максимально приблизилась по качеству ответов к последним релизам ChatGPT.Единственный нюанс, который вызывает опасения — «галлюцинации ИИ». Гурман отмечает, что Apple отложила выпуск этой модели Apple Intelligence из-за высокого риска «выдумывания» некоторых ответов. Вторая предполагаемая причина — философские разногласия между высшим руководством Apple, но подробностей об этом нет. Ранее сообщалось, что бывший глава разработки Siri Джон Джаннандреа выступал против выпуска чат-бота.Исходя из этого, на грядущей WWDC 2025 Apple не будет заострять внимание на Apple Intelligence. В основном речь пойдёт об изменениях в интерфейсах ОС, а про нейросетевые функции компания расскажет позже — ближе к их запуску.