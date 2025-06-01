Apple собирается похоронить ChatGPT. Прототип чат-бота Siri не уступает по качеству нейросети OpenAI

Фархад

AI

Портал Bloomberg сообщает, что Apple уже проводит внутреннее тестирование больших языковых моделей для Siri, которые намного мощнее, чем Apple Intelligence.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно инсайду Марка Гурмана, компания использует несколько разных моделей с разными уровнями сложности и количеством параметров от 3 млрд до 150 млрд. Для сравнения, в 2024 году Apple заявила, что базовые языковые модели Apple Intelligence предлагают порядка 3 млрд параметров. Однако инженеры намеренно сделали эту версию ИИ небольшой, чтобы её можно было запустить на устройстве, а не отправлять все запросы в облако. Более крупные версии работают в облаке, и в случае модели со 150 млрд параметров, Apple максимально приблизилась по качеству ответов к последним релизам ChatGPT.

Единственный нюанс, который вызывает опасения — «галлюцинации ИИ». Гурман отмечает, что Apple отложила выпуск этой модели Apple Intelligence из-за высокого риска «выдумывания» некоторых ответов. Вторая предполагаемая причина — философские разногласия между высшим руководством Apple, но подробностей об этом нет. Ранее сообщалось, что бывший глава разработки Siri Джон Джаннандреа выступал против выпуска чат-бота.

Исходя из этого, на грядущей WWDC 2025 Apple не будет заострять внимание на Apple Intelligence. В основном речь пойдёт об изменениях в интерфейсах ОС, а про нейросетевые функции компания расскажет позже — ближе к их запуску.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5
Cсылки по теме:
В последний момент: Apple решила уменьшить вырез во всех моделях iPhone 17
Что, если Apple изменит названия всех iPhone вслед за iOS?
Apple метит в гейминг: чего ждать от нового приложения Игры в iOS 26?

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Пётр Климович
+4
Пётр Климович
Да да да… слышали это еще год назад. Но Тим Кук со своей компанией обосрались по-полной…
P. S. Не хейтер но уже начинаю разочароваться в этой компании и продукции в целом
Вчера в 21:42
#
Nikita Morgun
+196
Nikita Morgun Пётр Климович
Поддерживаю. Обещания перестали осуществляться, да и техника уже мало чем выделяется, как раньше.
Вчера в 21:44
#
tellurian
+2415
tellurian Пётр Климович
Вы не одиноки. Текущее руководство уже засиделось и превращает компанию в корпоративное болото. Компании нужна встряска. Почему акционеры молчат?
Сегодня в 07:04
#
+326
Phobi
Нам очень красивые ролики на презентации показывали с возможностями Эпл Интеледжи. Мы все офигевали от возможностей, но как оказалось разработчики тоже офигевали от таких возможностей, которых на деле не было. У меня экосистема эпл, но я поражаюсь сравнению ИИ от эпл и самсунг, тоже удаление объектов на фото у самсунга просто на две головы лучше. Грустно что такая компания так относится к главной фичи 25 года
Вчера в 23:13
#
kardigan
+4004
kardigan
Лучше бы siri уже свою закопали. Который год позорятся уже со своим голосовым помошником. Гробовщики блин😂
Сегодня в 07:29
#
Nikita Morgun
+196
Nikita Morgun kardigan
Да, Siri — это жесть, а не ассистент )
52 минуты назад
#