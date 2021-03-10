Apple сокращает запланированное производство iPhone 12 mini и других моделей из линейки 2020 года. Об этом рассказали MacRumors и NikkeiAsia.
Источники сообщают, что Apple попросила поставщиков производить меньше деталей для iPhone 12 в общей сложности на 20%. При изначальных планах изготовить 96 млн единиц iPhone 12, на данный момент Apple сократила это количество до 75 млн — спрос, хотя и не является низким, оказался меньше ожидаемого. Самое значительные изменения касаются iPhone 12 mini — его производство будет сокращено почти на 70% в первой половине 2021 года (с января по июнь включительно). Кроме того, компания просит пустить некоторые запчасти от iPhone 12 mini на производство «старших» моделей. Согласно NikkeiAsia, по состоянию на конец 2020 года «миник» составлял всего 10-15% от всего модельного ряда iPhone 12. При этом общее количество поставок iPhone всё еще превышает прошлогодние показатели.
По словам аналитика Джеффа Пу, причина малой популярности iPhone 12 mini — высокая цена. Он считает, что пользователи далеко не сразу почувствуют преимущества нового процессора или 5G, при этом разница в диагонали для них очевидна. Поэтому, если цена примерно та же, покупатель выбирает прошлогодний iPhone 11 с большей диагональю, пренебрегая свежим iPhone 12 mini. Кроме того, 11-я модель выигрывает у 12 mini и в плане автономности, и это потребители тоже хорошо понимают.
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