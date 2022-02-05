





По всей видимости, компания Apple уже не так заинтересована в привлечении новых подписчиков на свой сервис Apple Music, как раньше. До недавних пор Apple предоставляла его пользователям бесплатную пробную подписку сроком на три месяца (в рамках различных промо-акций даже на 4 или 6 месяцев), а теперь условия изменились.



Начиная с этой недели при регистрации в Apple Music предоставляется всего один месяц пробной подписки, а затем нужно либо отменять её, либо платить полную стоимость (в России — 169 рублей в месяц за индивидуальный план, 269 рублей за «семью» до 6 человек или 75 рублей для учащихся).



Стоимость подписки не изменилась, а покупателям некоторых устройств Apple (например, AirPods, Beats и HomePod) предоставляется полугодовая пробная подписка. Кроме того, некоторые российские операторы связи (например, «МегаФон») предоставляют своим абонентам бесплатную подписку на Apple Music сроком на 6 или 12 месяцев.







