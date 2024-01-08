Apple создала ключевое нововведение iOS 18 еще до выхода iOS 17

Олег

iOS 18

Фото: MacRumors 

Компания Apple тестирует собственную нейросетевую модель около года. Об этом пишет Bloomberg.

Подробностями поделился известный аналитик и инсайдер Марк Гурман. По его словам, Apple уже давно создала собственную генеративную ИИ-модель и вовсю её тестирует с начала 2023 года. Именно этот инструмент ляжет в основу прокачанной нейросетевой Siri, которая станет ключевой фишкой будущей iOS 18.

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Получается, что собственная генеративная нейросеть была у Apple еще до всемирного помешательства на ChatGPT. Пока фанаты и блогеры заявляли, что компания отстала от индустрии и демонстративно не обращает внимания на нейросети, она вовсю работала над этим. Ключевое нововведение iOS 18 было создано еще до анонса iOS 17 летом 2023 года.

Помимо этого, Гурман сообщил об обновлении Xcode — в инструментарий будет интегрирован ИИ, который сможет помогать разработчику писать код и правильно его оформлять. Кроме того, Apple рассматривает возможность внедрения нейросетей в Music для генерирования плейлистов. Инсайдер считает, что для полноценного масштабирования всех своих планов Apple понадобится весь 2024 и 2025 год. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+3759
tellurian
Может специально пускают такие слухи, чтобы не думали про отставание?
Вон один банк понизил прогноз по продажам айфоно и капитализация упала на 100$млрд за день. На днях было.
Вчера в 21:06
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tellurian
+3759
tellurian
предзаказ на Apple Vision Pro откроется 19 января. Старт 2 февраля (2.2).
39 минут назад
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