Apple создала ключевое нововведение iOS 18 еще до выхода iOS 17

Фото: MacRumors



Компания Apple тестирует собственную нейросетевую модель около года. Об этом пишет Bloomberg.



Подробностями поделился известный аналитик и инсайдер Марк Гурман. По его словам, Apple уже давно создала собственную генеративную ИИ-модель и вовсю её тестирует с начала 2023 года. Именно этот инструмент ляжет в основу



Компания Apple тестирует собственную нейросетевую модель около года. Об этом пишет Bloomberg.Подробностями поделился известный аналитик и инсайдер Марк Гурман. По его словам, Apple уже давно создала собственную генеративную ИИ-модель и вовсю её тестирует с начала 2023 года. Именно этот инструмент ляжет в основу прокачанной нейросетевой Siri , которая станет ключевой фишкой будущей iOS 18.



Получается, что собственная генеративная нейросеть была у Apple еще до всемирного помешательства на ChatGPT. Пока фанаты и блогеры заявляли, что компания отстала от индустрии и демонстративно не обращает внимания на нейросети, она вовсю работала над этим. Ключевое нововведение iOS 18 было создано еще до анонса iOS 17 летом 2023 года.



Помимо этого, Гурман сообщил об обновлении Xcode — в инструментарий будет интегрирован ИИ, который сможет помогать разработчику писать код и правильно его оформлять. Кроме того, Apple рассматривает возможность внедрения нейросетей в Music для генерирования плейлистов. Инсайдер считает, что для полноценного масштабирования всех своих планов Apple понадобится весь 2024 и 2025 год.