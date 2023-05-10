Apple создала новую версию AirPods Max, но под другим брендом

Фархад
Apple

Компания Beats, принадлежащая Apple, не обновляла свои топовые наушники Beats Studio более пяти лет, но совсем скоро всё изменится. Разработчики обнаружили в коде финальной бета-версии iOS 16.5 изображения и описание некоторых функций новой полноразмерной гарнитуры.

Судя по строкам кода, Apple собирается назвать наушники Beats Studio Pro. По данным инсайдеров, новинка будет оснащена кастомным чипом Beats, который обеспечит работу улучшенного активного шумоподавления, режима прозрачности, а также персонализированного пространственного звука. Кроме того, гарнитура наконец-то получит портом USB-C для быстрой зарядки.

Beats

Изображения демонстрируют, что визуально Studio Pro похожи на текущую модель Studio3, но без брендинга «Studio» сбоку. Внутренние файлы iOS 16.5 также раскрыли, что над дизайном новых наушников Apple работал модельер Сэмюэл Росс из A-Cold-Wall. Первоначально новинка будет доступна в четырех расцветках: синей, чёрной, коричневой и белой.

Ожидается, что Apple выпустит новые наушники до конца мая.
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Источник:
9to5Mac
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