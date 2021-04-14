Все фанаты Apple с нетерпением ждут презентацию 20 апреля 2021 года. Новое «яблочко» из разноцветных лент заставляет одних гадать о намеках на будущие продукты, а других — скептически посмеиваться над их фантазиями. Но кое-что интересное Apple показывает нам уже сейчас. Например, в логотипе презентации спрятана интересная «пасхалка».
В этот раз там не просто анимация, нажимающиеся кнопочки или подобные незамысловатые штуки. Если пройти на главную страницу apple.com, а потом выбрать баннер презентации — вы увидите приглашение и разноцветный логотип. Нажмите на него — и через пару секунд на экране появится дополненная реальность. Цветные ленты начнут летать вокруг пользователя, и, если следовать за ними с камерой смартфона, можно поймать момент, когда на одной из поверхностей вокруг вас ленты сформируются в «яблочко».
В нижней части дисплея отобразится баннер с предложением добавить Apple Event в календарь, чтобы не забыть о нём. Кстати, это напоминание может быть полезно россиянам — на сайте Apple время начала презентации иногда указывается только для США, а вот событие в календарь добавляется уже с учетом местного времени. «Пасхалка» работает не у всех — например, на компьютере Mac нажатие на логотип не дает никакого эффекта. Возможно, она не работает и на Android — поделитесь в комментариях, если попробуете сами.
Ожидается, что 20 апреля Apple представит несколько устройств. В частности, мы можем увидеть обновленные iPad Pro, Air и «безрамочный» mini 6. Кроме того, ходило много слухов о смарт-метке AirTag — компания даже внесла изменения в приложение «Локатор», научив его отслеживать не только девайсы, но и личные вещи.
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