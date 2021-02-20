





В последнее время в App Store появилось большое количество приложений с дорогими подписками и отличными отзывами, которые находятся в топе поисковой выдачи. Разумеется, сама по себе большая стоимость еще ни о чем не говорит, однако Коста Элефтериу, разработчик популярной жестовой клавиатуры FlickType для Apple Watch, заметил, что такие приложения за немалые деньги предлагают смешной функционал или же вообще толком не выполняют тех функций, которые указаны в описании.При этом хорошие отзывы в App Store и реклама в FaceBook и Twitter являются ничем иным, как обычной накруткой рейтинга. Элефтериу решил сообщить об этом в Apple, и, судя по всему, компания согласилась с наличием такой проблемы и стала с ней бороться, более тщательно проверяя дорогие приложения.Так, например, ресурс 9to5mac смог заполучить текст отказа о публикации одного из таких приложений в App Store. По словам компании, цена подписки в нем «не отражает ценность функций и контента, предлагаемых пользователю». Более того, в своем письме Apple прямо пишет, что установка слишком высоких цен является прямым обманом пользователей.При этом компания отмечает, что если разработчик сможет обосновать дороговизну своего приложения (например, использованием дорогих API для разработки), то ПО будет допущено в App Store.