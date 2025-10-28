Apple стала одной из богатейших компаний в мире, но не первой. Кто смог раньше собрать $4 трлн







Сегодня, 28 октября, рыночная капитализация Apple превысила отметку в $4 трлн сразу после открытия торгов, что позволило ей стать третьей публичной компанией с такими деньгами.

Первой компанией, достигшей отметки в $4 трлн стала Nvidia. Ей удалось сделать это ещё в июле, а сейчас мегакорпорация под предводительством Хуанга приближается к $5 трлн. Второй была Microsoft, которая также установила собственный рекорд в том же месяце.Напомним, что предыдущий порог Apple смогла преодолеть первой. Компания получила оценку в $3 трлн в январе 2022 года, но с тех пор никак не может догнать Nvidia из-за мирового спроса на видеочипы «зелёных».Стоит отметить, что ни одна другая публичная компания, кроме Nvidia, Apple и Microsoft, не приближается к отметке в $4 трлн. Даже рыночная стоимость Alphabet, материнской компании Google, составляет всего $3,25 трлн, а Amazon — $2,42 трл.Скорее всего, росту акций Apple поспособствовал хороший старт продаж iPhone 17.