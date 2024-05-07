Apple стильно уронила ценник iPad 10

Олег

iPad 10


Компания Apple снизила цену на iPad 10 на презентации 7 мая. Пару дней назад инсайдеры сообщали, что подешеветь должен был iPad 11, но, похоже, Apple решила сделать «ход конем».

До сих пор самым доступным "яблочным" планшетом был iPad 9 с прайсом в $329, кнопкой Home и большими рамками в старом дизайне. Похоже, теперь он снимается с продажи, и линейка планшетов будет состоять только из iPad в новом дизайне. 

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Купить iPad 10 теперь можно будет от $350, что является довольно серьезным удешевлением; до сих пор планшет продавался дороже $400. 

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Комментарии

+274
Voreland
Apple стильно уронила ценник… поправьте
2 часа назад в 19:50
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