Apple стильно уронила ценник iPad 10



Компания Apple снизила цену на iPad 10 на презентации 7 мая. Пару дней назад инсайдеры



До сих пор самым доступным "яблочным" планшетом был iPad 9 с прайсом в $329, кнопкой Home и большими рамками в старом дизайне. Похоже, теперь он снимается с продажи, и линейка планшетов будет состоять только из iPad в новом дизайне.



Компания Apple снизила цену на iPad 10 на презентации 7 мая. Пару дней назад инсайдеры сообщали , что подешеветь должен был iPad 11, но, похоже, Apple решила сделать «ход конем».До сих пор самым доступным "яблочным" планшетом был iPad 9 с прайсом в $329, кнопкой Home и большими рамками в старом дизайне. Похоже, теперь он снимается с продажи, и линейка планшетов будет состоять только из iPad в новом дизайне.



Купить iPad 10 теперь можно будет от $350, что является довольно серьезным удешевлением; до сих пор планшет продавался дороже $400.