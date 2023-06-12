Apple стыдливо оправдалась за самый странный недостаток нового Mac

Фото: MacRumors
Руководство Apple ответило на возмущения по поводу неприятной особенности обновленного Mac Pro. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы рассказывали, что внимательные фанаты обратили внимание на странную характеристику нового Mac Pro с чипом M2 Ultra. Из спецификаций на сайте Apple выходит, что компьютер имеет несколько слотов NVMe, но при этом несовместим с внешними видеокартами, что ставит под вопрос целесообразность его покупки в принципе.
Согласно источнику, главный инженер Apple по аппаратному обеспечению Джон Тернус был вынужден ответить на возмущения фанатов в сети по поводу описанной особенности Mac Pro. Он очень коротко и нескладно сказал, что не совсем понимает, как можно добавить в Mac Pro видеокарту, которая была бы оптимизирована для всех процессов. После этого Джон добавил, что «это не то направление, в котором [в Apple] хотели двигаться».
Скорее всего, Apple не была готова к критике в данном направлении, поэтому очевидно не приготовила развернутых и убедительных объяснений. После комментария Тернуса не стало понятнее, кому нужен «профессиональный» компьютер без возможности апгрейда такого важного компонента, как видеокарта. Несмотря на то, что видеочип в M2 Ultra действительно неплох.
Руководство Apple ответило на возмущения по поводу неприятной особенности обновленного Mac Pro. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы рассказывали, что внимательные фанаты обратили внимание на странную характеристику нового Mac Pro с чипом M2 Ultra. Из спецификаций на сайте Apple выходит, что компьютер имеет несколько слотов NVMe, но при этом несовместим с внешними видеокартами, что ставит под вопрос целесообразность его покупки в принципе.
Согласно источнику, главный инженер Apple по аппаратному обеспечению Джон Тернус был вынужден ответить на возмущения фанатов в сети по поводу описанной особенности Mac Pro. Он очень коротко и нескладно сказал, что не совсем понимает, как можно добавить в Mac Pro видеокарту, которая была бы оптимизирована для всех процессов. После этого Джон добавил, что «это не то направление, в котором [в Apple] хотели двигаться».
Скорее всего, Apple не была готова к критике в данном направлении, поэтому очевидно не приготовила развернутых и убедительных объяснений. После комментария Тернуса не стало понятнее, кому нужен «профессиональный» компьютер без возможности апгрейда такого важного компонента, как видеокарта. Несмотря на то, что видеочип в M2 Ultra действительно неплох.
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