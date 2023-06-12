Apple стыдливо оправдалась за самый странный недостаток нового Mac

Олег

Mac Pro

Фото: MacRumors

Руководство Apple ответило на возмущения по поводу неприятной особенности обновленного Mac Pro. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы рассказывали, что внимательные фанаты обратили внимание на странную характеристику нового Mac Pro с чипом M2 Ultra. Из спецификаций на сайте Apple выходит, что компьютер имеет несколько слотов NVMe, но при этом несовместим с внешними видеокартами, что ставит под вопрос целесообразность его покупки в принципе.

Согласно источнику, главный инженер Apple по аппаратному обеспечению Джон Тернус был вынужден ответить на возмущения фанатов в сети по поводу описанной особенности Mac Pro. Он очень коротко и нескладно сказал, что не совсем понимает, как можно добавить в Mac Pro видеокарту, которая была бы оптимизирована для всех процессов. После этого Джон добавил, что «это не то направление, в котором [в Apple] хотели двигаться».

Скорее всего, Apple не была готова к критике в данном направлении, поэтому очевидно не приготовила развернутых и убедительных объяснений. После комментария Тернуса не стало понятнее, кому нужен «профессиональный» компьютер без возможности апгрейда такого важного компонента, как видеокарта. Несмотря на то, что видеочип в M2 Ultra действительно неплох

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Tigrolik
+582
Tigrolik
Майнить на нем собрались? Там же внутрь запихнули нормальный видеочип.
2 часа назад в 11:24
#
+24
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
А зачем туда видеокарту ставить? У него и так видеоядра крутые на борту, которые по мощности очень даже хороши.
час назад в 12:28
#
+4235
Gabriel AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
Затем что такие машинки покупают не интернет серфить, а зарабатывать деньги.
Именно зарабатывать, а не окупать вложения меняя такой аппарат бесконечно.
8 минут назад
#
Chimone Arika
+161
Chimone Arika
Подозреваю, что кто писал эти гневные комментарии, покупают эти машинки на года. Через 3-4 года любой M2 разнесут в тряпки по "попугаям". Раннее дизайнеры/видеопродакшн обычно просто меняли видеокарту и жили ещё года 2-4 не испытывая особой жажды. Но теперь...
час назад в 12:35
#
Олег Воронин
+2109
Олег Воронин Chimone Arika
Всё верно. Запрет на подключение сторонних видеокарт — это по сути принуждение к обновлению всего компа, а не его комплектующих. При этом высокой производительностью встроенной графики в M2 Ultra сейчас прекрасно замажут глаза основному количеству юзеров.
час назад в 12:40
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