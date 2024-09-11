Apple стыдливо умолчала неудобную правду о Watch Series 10



Компания Apple почти не обновила 10-е поколение своих часов по части комплектующих. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, новые «юбилейные» часы, от которых фанаты ожидали очень многого, по факту почти не обновились внутри, за исключением нового чипа. В частности, датчики здоровья в них остались прежними и ничем не отличаются от таковых в Series 9. Напомним, что инсайдеры пророчили большой апдейт датчиков здоровья — пульсометра и пульсоксиметра. Ходили слухи даже об измерения сахара в крови и артериального давления, но этого всего мы тоже не увидели.







Единственной новой фичей здоровья стало обнаружение апноэ во сне, которая работает программно — никаких новых датчиков для нее не завезли. Именно поэтому



Единственной новой фичей здоровья стало обнаружение апноэ во сне, которая работает программно — никаких новых датчиков для нее не завезли. Именно поэтому опция позже появится и на более старых моделях. А еще наблюдательные фанаты пишут, что рамки дисплея в новых Series 10 на самом деле толще, чем в Series 9 — именно поэтому Apple избегала сравнивать эти две модели на презентации. А еще наблюдательные фанаты пишут, что рамки дисплея в новых Series 10 на самом деле толще, чем в Series 9 — именно поэтому Apple избегала сравнивать эти две модели на презентации.