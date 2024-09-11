Apple стыдливо умолчала неудобную правду о Watch Series 10

Олег

Apple Watch


Компания Apple почти не обновила 10-е поколение своих часов по части комплектующих. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, новые «юбилейные» часы, от которых фанаты ожидали очень многого, по факту почти не обновились внутри, за исключением нового чипа. В частности, датчики здоровья в них остались прежними и ничем не отличаются от таковых в Series 9. Напомним, что инсайдеры пророчили большой апдейт датчиков здоровья — пульсометра и пульсоксиметра. Ходили слухи даже об измерения сахара в крови и артериального давления, но этого всего мы тоже не увидели.

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Единственной новой фичей здоровья стало обнаружение апноэ во сне, которая работает программно — никаких новых датчиков для нее не завезли. Именно поэтому опция позже появится и на более старых моделях. 

Apple Watch

А еще наблюдательные фанаты пишут, что рамки дисплея в новых Series 10 на самом деле толще, чем в Series 9 — именно поэтому Apple избегала сравнивать эти две модели на презентации. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+1143
Dmitriy
Смешные, блин... А какие ещё датчики на часах должны быть для определения апноэ? Запястье и так не то место для этого, про АД молчу и подавно, анатомия у людей в этом пока не менялась.
2 часа назад в 09:35
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+57
Gntlmn Mthfcng
Могли бы хоть датчик давления добавить либо автономности немного
час назад в 10:12
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