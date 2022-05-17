Apple Слухи Утечки

Apple тестирует дисплей с электронными чернилами. Это интригует!

Олег

iPhone


Компания Apple активно тестирует дисплей, выполненный по технологии E-ink. Об этом написали в 9to5Mac.

Технология E-ink, или так называемые электронные чернила, используется в «читалках» (электронных книгах). Такие экраны не выцветают на солнце и почти не расходуют заряд аккумулятора. 

Судя по последним утечкам, компания Apple заказала и тестирует дисплеи, выполненные по технологии «электронных чернил», для использования в своих будущих продуктах. Возможно, компания размышляет над выпуском собственной «читалки», но известный аналитик Минг-Чи Куо считает иначе. Он говорит, что небольшие e-ink-дисплеи отлично подходят для складных смартфонов — такой экран можно разместить на внешней стороне устройства для отображения часов, даты и уведомлений. 

Ранее в сети уже появлялись слухи о том, что Apple готовит складной iPhone. Однако до сих пор очевидных подтверждений этому еще не было. Что касается тестов e-ink-дисплеев, то у инсайдеров тоже нет точной информации, зачем Apple это понадобилось. 

Сейчас в качестве внешнего дисплея для складных смартфонов чаще всего используется OLED-матрицы размером около 1.5-2 дюймов. Если Apple действительно внедрит e-ink, это станет небольшой революцией в индустрии. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

kardigan
+2480
kardigan
Такой экран до ужаса тормознутый и вряд ли подойдёт для смартфонов.
Если только его полностью не пересмотрели. Но тогда это уже другой формат.
Сегодня в 11:32
#
tellurian
+3683
tellurian kardigan
Если для внешней стороны, то сойдёт.
Опять же, надо увидеть в живую.
Сегодня в 16:26
#
+223
Мих
По стопам Ётафона...
Сегодня в 13:26
#
+1
AID_001550.b487401062c746ff926aa3acac40cc8a.2121
ПользоваласьYotafon, увы, не зацепило, ( только ради новых фишек )но слова Медведева запомнила, сказанные Джобсу ( Apple напрягся!)
Сегодня в 13:39
#