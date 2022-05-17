Apple тестирует дисплей с электронными чернилами. Это интригует!



Компания Apple активно тестирует дисплей, выполненный по технологии E-ink. Об этом написали в 9to5Mac.



Технология E-ink, или так называемые электронные чернила, используется в «читалках» (электронных книгах). Такие экраны не выцветают на солнце и почти не расходуют заряд аккумулятора.



Судя по последним утечкам, компания Apple заказала и тестирует дисплеи, выполненные по технологии «электронных чернил», для использования в своих будущих продуктах. Возможно, компания размышляет над выпуском собственной «читалки», но известный аналитик Минг-Чи Куо считает иначе. Он говорит, что небольшие e-ink-дисплеи отлично подходят для складных смартфонов — такой экран можно разместить на внешней стороне устройства для отображения часов, даты и уведомлений.



Ранее в сети уже появлялись слухи о том, что Apple готовит складной iPhone. Однако до сих пор очевидных подтверждений этому еще не было. Что касается тестов e-ink-дисплеев, то у инсайдеров тоже нет точной информации, зачем Apple это понадобилось.



Сейчас в качестве внешнего дисплея для складных смартфонов чаще всего используется OLED-матрицы размером около 1.5-2 дюймов. Если Apple действительно внедрит e-ink, это станет небольшой революцией в индустрии.