Apple на ранней стадии работы над складным устройством. Некоторыми подробностями поделился Марк Гурман из Bloomberg. По его словам, компания пока сосредоточена на дисплее.
Купертиновцы рассматривают несколько вариантов размера экрана, в том числе устройство, дисплей которого может увеличиваться до 6,7 дюйма в разложенном состоянии. Сообщается, что Apple отдаёт предпочтение конструкции с невидимыми петлями, расположенными под экраном.
Bloomberg предполагает, что складной iPhone появится не ранее, чем через несколько лет, а может и вовсе не выйти, поскольку компания может в конечном итоге сосредоточиться на обновлении своих флагманских iPhone и iPad, которые должны выйти в 2021 году. Ожидается, что модели смартфонов, запланированные на этот год, не получат серьезных изменений в дизайне. Инженеры Apple считают, что iPhone этого года — S-версия прошлогоднего. Ранее компания использовала номенклатуру «S» для незначительных обновлений.
Несмотря на это, Apple тестирует встроенный под экран сканер отпечатка пальца Touch ID, который может стать существенным изменением для существующей биометрической системы флагманских устройств. Купертиновцы использовали разблокировку по лицу с помощью сенсора Face ID, начиная с выхода iPhone X.
Датчик отпечатков пальцев будет доступен в качестве дополнения к Face ID. Таким образом пользователи в медицинских масках смогут с легкостью разблокировать свои устройства.
Apple также рассматривала возможность удаления порта зарядки для некоторых моделей iPhone в пользу MagSafe. Такой вариант, похоже, всё еще актуален для модельного ряда смартфонов 2021 года.
В сегодняшнем отчете Bloomberg, также утверждается, что запуск AirTags всё еще намечен на 2021 год. Также упоминается, что Apple работает над iPad Pro с более быстрым процессором и экраном Mini LED.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Купертиновцы рассматривают несколько вариантов размера экрана, в том числе устройство, дисплей которого может увеличиваться до 6,7 дюйма в разложенном состоянии. Сообщается, что Apple отдаёт предпочтение конструкции с невидимыми петлями, расположенными под экраном.
Bloomberg предполагает, что складной iPhone появится не ранее, чем через несколько лет, а может и вовсе не выйти, поскольку компания может в конечном итоге сосредоточиться на обновлении своих флагманских iPhone и iPad, которые должны выйти в 2021 году. Ожидается, что модели смартфонов, запланированные на этот год, не получат серьезных изменений в дизайне. Инженеры Apple считают, что iPhone этого года — S-версия прошлогоднего. Ранее компания использовала номенклатуру «S» для незначительных обновлений.
Несмотря на это, Apple тестирует встроенный под экран сканер отпечатка пальца Touch ID, который может стать существенным изменением для существующей биометрической системы флагманских устройств. Купертиновцы использовали разблокировку по лицу с помощью сенсора Face ID, начиная с выхода iPhone X.
Датчик отпечатков пальцев будет доступен в качестве дополнения к Face ID. Таким образом пользователи в медицинских масках смогут с легкостью разблокировать свои устройства.
Apple также рассматривала возможность удаления порта зарядки для некоторых моделей iPhone в пользу MagSafe. Такой вариант, похоже, всё еще актуален для модельного ряда смартфонов 2021 года.
В сегодняшнем отчете Bloomberg, также утверждается, что запуск AirTags всё еще намечен на 2021 год. Также упоминается, что Apple работает над iPad Pro с более быстрым процессором и экраном Mini LED.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: