Apple тихо добавила прорывную функцию в старые iPad. Раньше им было нельзя, а теперь можно

Фото: AppleВ iPadOS 18 поддержка Stage Manager ограничивается несколькими айпадами: iPad Air 5 и новее, iPad Pro 2018 и новее. Функцию для многооконной работы не дали более старым версиям предположительно из-за менее мощного или старого «железа», а также малого количества ОЗУ. Однако теперь оказалось, что всё это был лишь маркетинг и не более.
Компания Apple незаметно для всех расширила список совместимых планшетов для функции Stage Manager. Об этом пишет MacRumors.
Компания Apple незаметно для всех расширила список совместимых планшетов для функции Stage Manager. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, в iPadOS 26 функция Stage Manager (как и новая многооконность) поддерживается на всех совместимых с этой ОС айпадах. ТО есть список существенно расширился за счет старых моделей:
- 13-дюймовый iPad Pro (чип M4)
- 12,9-дюймовый iPad Pro (3-го поколения и новее)
- 11-дюймовый iPad Pro (1-го поколения и новее)
- iPad Air (3-го поколения и новее)
- iPad mini (5-го поколения и новее)
- iPad (8-го поколения и новее).
В этом списке есть планшеты далекого 2019 года выпуска (iPad Air 3 и iPad mini 5), и даже один с 3 Гб оперативной памяти (iPad 8). Получается, что даже настолько слабые и старые девайсы способны работать с многооконностью, а отсутствие этой фичи в текущих и прошлых ОС можно объяснить исключительно маркетингом.
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