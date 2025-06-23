Apple тихо добавила прорывную функцию в старые iPad. Раньше им было нельзя, а теперь можно

13-дюймовый iPad Pro (чип M4)

12,9-дюймовый iPad Pro (3-го поколения и новее)

11-дюймовый iPad Pro (1-го поколения и новее)

iPad Air (3-го поколения и новее)

iPad mini (5-го поколения и новее)

iPad (8-го поколения и новее).

Согласно источнику, в iPadOS 26 функция Stage Manager (как и новая многооконность) поддерживается на всех совместимых с этой ОС айпадах. ТО есть список существенно расширился за счет старых моделей:В этом списке есть планшеты далекого 2019 года выпуска (iPad Air 3 и iPad mini 5), и даже один с 3 Гб оперативной памяти (iPad 8). Получается, что даже настолько слабые и старые девайсы способны работать с многооконностью, а отсутствие этой фичи в текущих и прошлых ОС можно объяснить исключительно маркетингом.