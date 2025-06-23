Apple тихо добавила прорывную функцию в старые iPad. Раньше им было нельзя, а теперь можно

Олег

Фото: Apple

Фото: Apple

Компания Apple незаметно для всех расширила список совместимых планшетов для функции Stage Manager. Об этом пишет MacRumors.

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В iPadOS 18 поддержка Stage Manager ограничивается несколькими айпадами: iPad Air 5 и новее, iPad Pro 2018 и новее. Функцию для многооконной работы не дали более старым версиям предположительно из-за менее мощного или старого «железа», а также малого количества ОЗУ. Однако теперь оказалось, что всё это был лишь маркетинг и не более.


Согласно источнику, в iPadOS 26 функция Stage Manager (как и новая многооконность) поддерживается на всех совместимых с этой ОС айпадах. ТО есть список существенно расширился за счет старых моделей:

  • 13-дюймовый iPad Pro (чип M4)
  • 12,9-дюймовый iPad Pro (3-го поколения и новее)
  • 11-дюймовый iPad Pro (1-го поколения и новее)
  • iPad Air (3-го поколения и новее)
  • iPad mini (5-го поколения и новее)
  • iPad (8-го поколения и новее).

В этом списке есть планшеты далекого 2019 года выпуска (iPad Air 3 и iPad mini 5), и даже один с 3 Гб оперативной памяти (iPad 8). Получается, что даже настолько слабые и старые девайсы способны работать с многооконностью, а отсутствие этой фичи в текущих и прошлых ОС можно объяснить исключительно маркетингом. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+179
Nikodimus73
Они бы лучше ось допилили, а то работает, как конвульсивная, лаги даже при пролистывании домашних экранов, я уж не говорю про сафари и галерею…
14 минут назад
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