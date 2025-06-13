Apple наглядно показала, почему нужно всегда обновлять iPhone в числе первых

Компания Apple отчиталась об устранении серьезнейшей уязвимости, на базе которой работало широко известное шпионское ПО Graphite. Об этом пишет MacRumors.
Закрытая уязвимость использовалась нашумевшей шпионской программой Graphite от компании Paragon Solutions Ltd. для скрытых атак на журналистов и правовых активистов по всему миру. Взлом iPhone совершался через отправку зараженного изображения по ссылке в iCloud через iMessage; после попадания на смартфон, малварь похищала данные из других установленных на смартфоне приложений, а также предоставляла доступ к перепискам жертвы в мессенджерах.
На этом примере можно наглядно увидеть пользу своевременных обновлений ПО на устройствах Apple. Те, кто сделали это сразу в феврале, всё это время были защищены от Graphite, и даже не знали об этом.
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