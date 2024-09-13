Apple тихо обновила свой самый скандальный аксессуар в истории



Компания Apple обновила список совместимости своего самого скандального продукта — Polishing Cloth. Информация появилась на официальном сайте бренда.



Напомним, что салфетка Apple появилась после внедрения нанопокрытия в мониторы компании и предназначалась для их безопасной очистки без повреждения и царапин. Её стоимость и флёр



Компания Apple обновила список совместимости своего самого скандального продукта — Polishing Cloth. Информация появилась на официальном сайте бренда.Напомним, что салфетка Apple появилась после внедрения нанопокрытия в мониторы компании и предназначалась для их безопасной очистки без повреждения и царапин. Её стоимость и флёр породил шквал критики и мемов в соцсетях, которые гуляют там до сих пор. Со временем тряпка начала рекомендоваться Apple и для использования с iPhone и iPad, и на текущий момент список её совместимости довольно длинный.



Теперь он пополнился новыми девайсами, с которыми Apple официально рекомендует использовать Polishing Cloth. В перечне появились iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а также Apple Watch Series 10. Наушников AirPods в списке нет, так что протирать их Apple-тряпкой вы будете на собственный страх и риск.