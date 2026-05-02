Apple тихо сняла с продажи самый доступный Silicon Mac. Что теперь брать за эти деньги?!

Олег


Компания Apple перестала продавать самый доступный по цене Mac mini. Об этом пишет Engadget. 

Согласно источнику, из официальной розницы Apple пропал базовый Mac mini с накопителем 256 Гб. В течение нескольких лет он был самым доступным Mac на чипах Silicon — $599 или около 45000 рублей по курсу. Теперь минимально доступная версия — 512 Гб, которая стоит $799 или около 60000 рублей по курсу. Таким образом, Macbook Neo за $599 теперь стал самым доступным компьютером Apple. 

Официально Apple не объявляла об отказе от базового Mac mini, однако Macbook Air M5 тоже не имеют версии 256 Гб и стоят на $100 дороже моделей с M4. Вероятно, компания полностью отходит от накопителей 256 Гб; а еще Mac mini отчасти конкурировал с Macbook Neo в одной ценовой категории. Как бы там ни было, прямо сейчас Apple не продает Silicon Mac дешевле $799. 
Источник:
Engadget
Комментарии (1)

kardigan
Ну от Apple этого и следовало ожидать-перекрыть кислород , чтоб дать ход дешёвой пишущей машинке для просмотра её контента на 13’’ дюймовом экранчике🤣
Сегодня в 16:31
