Apple тихо вернула iPadOS 17 на один старый iPad. Ситуация очень странная



Компания Apple передумала прекращать поддержку одного из старых iPad. Об этом говорит доступность бета-версии iPadOS 17.



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Однако после выхода первой бета-версии iPadOS 17 кое-что изменилось. Apple







Эта модель ранее не была заявлена в списке поддерживаемых, и даже чисто логически её давно пора убрать из поддержки. iPad 5 вышел в 2017 году, но работает на «железе» из 2015-го: процессор Apple A9 дебютировал еще в iPhone 6S, и планшет превосходит этот смартфон лишь объемом оперативной памяти — 2 Гб вместо 1 Гб. С другой стороны, заявленный в списке совместимости iPad 6 (2018) работает на «железе» iPhone 7 (Apple A10 и 2 Гб оперативной памяти), который не обновился даже на iOS 16. Компания Apple передумала прекращать поддержку одного из старых iPad. Об этом говорит доступность бета-версии iPadOS 17.Ранее мы писали, какие модели планшетов получат iPadOS 17 . По официальной информации Apple, опубликованной 5 июня, минимальной совместимой моделью стал iPad 6 (2018), а все более старые устройства были пропущены. Эта информация до сих пор содержится в пресс-релизе Apple и на официальной страничке с обзором новой ОС.Однако после выхода первой бета-версии iPadOS 17 кое-что изменилось. Apple открыла доступ к девелоперским сборкам всем желающим, и на сайте для разработчиков предлагается скачать установочный IPSW-файл iPadOS 17 для iPad 5 (2017).Эта модель ранее не была заявлена в списке поддерживаемых, и даже чисто логически её давно пора убрать из поддержки. iPad 5 вышел в 2017 году, но работает на «железе» из 2015-го: процессор Apple A9 дебютировал еще в iPhone 6S, и планшет превосходит этот смартфон лишь объемом оперативной памяти — 2 Гб вместо 1 Гб. С другой стороны, заявленный в списке совместимости iPad 6 (2018) работает на «железе» iPhone 7 (Apple A10 и 2 Гб оперативной памяти), который не обновился даже на iOS 16.

Возможно, доступность iPadOS 17 для iPad 5 — это баг, и его скоро поправят. А если нет, то 2023 год станет знаковым, так как Apple сначала убрала свой девайс из поддержки, а потом вернула обратно.Если у вас есть iPad 5 (2017), отпишитесь в комментариях, доступна ли для него первая бета-версия iPadOS 17 для разработчиков.