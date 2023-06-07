Apple тихо вернула iPadOS 17 на один старый iPad. Ситуация очень странная

Олег

iPadOS 17


Компания Apple передумала прекращать поддержку одного из старых iPad. Об этом говорит доступность бета-версии iPadOS 17.

Ранее мы писали, какие модели планшетов получат iPadOS 17. По официальной информации Apple, опубликованной 5 июня, минимальной совместимой моделью стал iPad 6 (2018), а все более старые устройства были пропущены. Эта информация до сих пор содержится в пресс-релизе Apple и на официальной страничке с обзором новой ОС.

iPadOS 17

Однако после выхода первой бета-версии iPadOS 17 кое-что изменилось. Apple открыла доступ к девелоперским сборкам всем желающим, и на сайте для разработчиков предлагается скачать установочный IPSW-файл iPadOS 17 для iPad 5 (2017).

iPadOS 17

Эта модель ранее не была заявлена в списке поддерживаемых, и даже чисто логически её давно пора убрать из поддержки. iPad 5 вышел в 2017 году, но работает на «железе» из 2015-го: процессор Apple A9 дебютировал еще в iPhone 6S, и планшет превосходит этот смартфон лишь объемом оперативной памяти — 2 Гб вместо 1 Гб. С другой стороны, заявленный в списке совместимости iPad 6 (2018) работает на «железе» iPhone 7 (Apple A10 и 2 Гб оперативной памяти), который не обновился даже на iOS 16. 

Возможно, доступность iPadOS 17 для iPad 5 — это баг, и его скоро поправят. А если нет, то 2023 год станет знаковым, так как Apple сначала убрала свой девайс из поддержки, а потом вернула обратно.

Если у вас есть iPad 5 (2017), отпишитесь в комментариях, доступна ли для него первая бета-версия iPadOS 17 для разработчиков. 

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Источник:
Apple Developer
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Комментарии

+64
bagdan1978
На iPhone Х тихо верните
Сегодня в 10:12
#
tellurian
+4938
tellurian bagdan1978
Тоже самое хотел написать добавить Х.
Сегодня в 10:20
#
+151
Dagoth Nik
У iPhone 6S (как и у всех iPhone на A9) — 2Гб памяти.
21 минуту назад
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