Apple тихо восстановила справедливость для покупателей MacBook с чипом М3

Олег

Фото: MacRumors

Компания Apple добавила в свой прошлогодний макбук функцию, которая должна была там быть из коробки. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о поддержке двух внешних дисплеев. В конце 2023 года Apple выпустила линейку MacBook Pro M3, и в базовую модель Pro 14 установила чип без приставок Pro и Max. В спецификациях значилось, что вся линейка поддерживает вывод изображения на два внешних дисплея, кроме базового MacBook Pro 14 М3.

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Однако спустя пару месяцев Apple представила MacBook Air 13 / 15 с тем же самым базовым чипом М3, который умел выводить картинку на два дисплея прямо из коробки. Возник вопрос: а что мешало делать это с MacBook Pro 14 M3?

Теперь Apple тихо закрыла это недоразумение и устранила несправедливость. Пользователи Pro 14 M3 тоже получили возможность выводить изображение на два внешних дисплея одновременно. 

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Источник:
MacRumors
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