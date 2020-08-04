На прошлой неделе стало известно, что компания Microsoft ведёт переговоры с ByteDance, владельцем TikTok, о покупке этого сервиса в США и ряде других стран. О сделке может быть объявлено до 15 сентября. Если до этой даты никто не приобретёт американский бизнес TikTok, сервис может может попасть под блокировку на территории США.
По данным сайта Axios, покупкой американского юрлица TikTok интересуется не только Microsoft, но и ещё несколько крупных компаний, в том числе Apple. Ведёт ли Apple переговоры с ByteDance, пока неизвестно.
Аудитория TikTok в США составляет 100 миллионов человек при общей численности населения в 318 миллионов. Пользователи этого сервиса публикуют короткие видео, в основном юмористической направленности. Его используют в том числе знаменитости, хотя в некоторых странах он заблокирован (например, в Индии).
По оценке аналитиков, весь бизнес TikTok оценивается приблизительно в 50-100 миллиардов долларов при годовой выручке в 1 миллиард долларов. Покупка американского бизнеса соцсети может обойтись в 300 миллионов долларов. При этом Microsoft, например, не собирается владеть TikTok единолично, а ищет соинвесторов, готовых вложиться в миноритарную долю сервиса.
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