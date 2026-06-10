Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple TV 4K получил долгожданную функцию для аудиофилов в tvOS 27

Фархад


Компания Apple продолжает улучшать музыкальную экосистему вокруг своих устройств. В новой tvOS 27 сервис Apple Music получил поддержку Hi-Res Lossless Audio на приставкх Apple TV 4K. Ранее они поддерживали только стандартный Lossless Audio с параметрами до 24 бит/48 кГц, тогда как новый режим позволит воспроизводить музыку в качестве до 24 бит/192 кГц при использовании совместимого внешнего аудиооборудования.

Технология Lossless Audio сохраняет все данные оригинальной студийной записи без потерь при сжатии. Благодаря этому пользователи могут услышать больше деталей в композициях, особенно при подключении качественной акустики, AV-ресиверов или профессиональных аудиосистем. Теперь Apple TV 4K сможет раскрывать потенциал треков в максимальном качестве, доступном в каталоге Apple Music.

Apple отмечает, что новая функция предназначена для подписчиков Apple Music с совместимыми внешними динамиками и аудиосистемами. Компания обещает студийное качество звучания прямо через Apple TV 4K, что делает приставку ещё более привлекательным решением для домашних кинотеатров и музыкальных систем.

Бета-версия tvOS 27 уже доступна разработчикам, а полноценный релиз обновления состоится этой осенью.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Вышла бета-версия прошивки для AirPods с функциями iOS 27. Как её скачать?
Apple прокачала HomePod в iOS 27. Старые колонки тоже не забыли
iOS 27 добавляет малозаметную деталь в «Пункт управления»

Рекомендации

Рекомендации

Операторы придумали, как вынудить абонентов отказаться от VPN
В Московской области отключат мобильный интернет
В России появится конкурент «Яндекс Такси» от Wildberries. Логотип уже есть!
Вскрыта обоснованная причина перейти на iPhone и больше никогда не покупать Android-смартфон

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также