Apple TV 4K получил долгожданную функцию для аудиофилов в tvOS 27

Компания Apple продолжает улучшать музыкальную экосистему вокруг своих устройств. В новой tvOS 27 сервис Apple Music получил поддержку Hi-Res Lossless Audio на приставкх Apple TV 4K. Ранее они поддерживали только стандартный Lossless Audio с параметрами до 24 бит/48 кГц, тогда как новый режим позволит воспроизводить музыку в качестве до 24 бит/192 кГц при использовании совместимого внешнего аудиооборудования.Технология Lossless Audio сохраняет все данные оригинальной студийной записи без потерь при сжатии. Благодаря этому пользователи могут услышать больше деталей в композициях, особенно при подключении качественной акустики, AV-ресиверов или профессиональных аудиосистем. Теперь Apple TV 4K сможет раскрывать потенциал треков в максимальном качестве, доступном в каталоге Apple Music.Apple отмечает, что новая функция предназначена для подписчиков Apple Music с совместимыми внешними динамиками и аудиосистемами. Компания обещает студийное качество звучания прямо через Apple TV 4K, что делает приставку ещё более привлекательным решением для домашних кинотеатров и музыкальных систем.Бета-версия tvOS 27 уже доступна разработчикам, а полноценный релиз обновления состоится этой осенью.