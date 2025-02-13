Apple TV+ пришел на Android. Где скачать?

Олег

Apple TV
Фото: MacRumors 


Компания Apple вспомнила о пользователях Android и выпустила для них новое приложение. Об этом пишет MacRumors.

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Согласно источнику, утилита Apple TV теперь доступна всем пользователям Android-смартфонов и планшетов в магазине Google Play (скачивается с аккаунта США). Оно позволяет смотреть стриминг-сервис Apple TV+ гораздо удобнее и стабильнее, чем в веб-версии — ранее был только такой вариант им пользоваться.

Apple TV+ включает оригинальные телешоу и фильмы, которых не найти на других платформах, а также доступ к спортивным трансляциям MLS Season Pass. При этом Android-версия Apple TV не включает доступ к iTunes Store, что, впрочем, едва ли станет большим разочарованием для пользователя. Чтобы пользоваться приложениям, владельцу Android нужно будет создать новый Аккаунт Apple или использовать уже имеющийся, в том числе для оплаты. 

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Источник:
MacRumors
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