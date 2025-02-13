Apple TV+ пришел на Android. Где скачать?

Фото: MacRumors
Компания Apple вспомнила о пользователях Android и выпустила для них новое приложение. Об этом пишет MacRumors.
Apple TV+ включает оригинальные телешоу и фильмы, которых не найти на других платформах, а также доступ к спортивным трансляциям MLS Season Pass. При этом Android-версия Apple TV не включает доступ к iTunes Store, что, впрочем, едва ли станет большим разочарованием для пользователя. Чтобы пользоваться приложениям, владельцу Android нужно будет создать новый Аккаунт Apple или использовать уже имеющийся, в том числе для оплаты.
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