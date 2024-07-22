Apple TV+ урежет количество контента и гонорары голливудских звёзд в своих фильмах

Фархад
ATV

Компания Apple сокращает свои расходы на производство фильмов и сериалов после того, как её инвестиции в размере $20 млрд не привлекли ожидаемого количества зрителей.

По данным Bloomberg, Apple TV+ генерирует меньше просмотров за один месяц, чем Netflix за один день, хотя у сервиса Apple есть крупные инвестиции, признание критиков и многочисленные номинации на награды. Доля рынка в США составляет всего 0,2% телезрителей. Для сравнения, у Netflix этот показатель — 8%.

Apple потратила более $500 млн на фильмы режиссеров Мартина Скорсезе, Ридли Скотта и Мэтью Вона, но даже безграничный бюджет не помог сервису набрать аудиторию. Для сравнения, бюджет одного из самых кассовых фильмов в мире «Мстители: Финал» составил всего $360 млн.

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Сообщается, что новая стратегия компании предполагает ужесточение бюджетного контроля и более осторожный подход к расходам. Теперь «неэффективные сериалы» будут быстро отменять, а многие популярные шоу будут откладывать «на попозже».

Ещё один пример — второй сезон «Разделения», где стоимость каждой серии выросла до $20 млн из-за задержек, связанных с пандемией, внутренних конфликтов и найма создателя «Карточного домика» Бо Уиллимона для написания сценария. Руководство сервиса попросило продюсеров сократить бюджет на будущие сезоны.

К слову, сейчас Apple TV+ носит негласный титул «крупнейшего транжиры Голливуда».
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Источник:
MacRumors
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