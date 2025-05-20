Apple творит что-то странное с аккумуляторами iPhone. Вы тоже заметили?

Олег

iPhone

Поскольку я уже много лет покупаю себе и своей семье только подержанную технику, состояние аккумулятора девайса всегда имеет для меня ключевое значение. Чуть раньше я даже рассказывал, что нужно знать и понимать о здоровье батареи при покупке гаджета.

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Почти десятилетие я слежу за тем, как быстро и по каким причинам деградируют аккумуляторы в iPhone, iPad и Macbook самых разных поколений. И в последний год начал замечать странные вещи, которые отнюдь не радуют нас как потребителей. Судите сами.

Содержание:

Что происходит с аккумуляторами Apple

В свежих моделях iPhone с портом USB-С система начала отображать не только процент оставшейся емкости АКБ, но и количество циклов заряда-разряда, которое она прошла с момента начала использования устройства. Как известно, именно из этих двух показателей складывается общий итог о состоянии батареи.

Благодаря этому нововведению можно отслеживать статистику АКБ разных устройств, даже не покупая их — просто просматриваешь объявления на вторичке и наблюдаешь за показателями, которые публикуют люди о своих продаваемых девайсах.

Возьмем для примера iPhone 15. Смартфон вышел в сентябре 2023 года, а производиться начал чуть раньше, примерно летом того же года. Для нас это означает, что любая «пятнашка» на вторичке сейчас не может быть старше двух лет, а скорее всего будет со средним возрастом 1-1,5 года. Кроме того, ввиду свежести модели вторичный рынок еще не успели заполонить подвально-восстановленные смартфоны с низкокачественными АКБ и просто экземпляры с замененной батареей.

Я собрал небольшую подборку скриншотов с авито, на которых видно состояние АКБ смартфонов. Первая пара:

iPhone 15

Остаточная емкость здесь 94% у обоих телефонов. А вот количество циклов разное — 470 и 538. Разница в 70 циклов при идентичном износе — странновато. Если пока не впечатлило, то вот еще парочка примеров:

iPhone 15

Снова по 94%, но теперь 298 и 564 цикла — разница почти двукратная при одинаковом износе! Повод задуматься. А пока еще примеры:

iPhone 15

298 и 297 циклов — считай паритет, но износ 94% и 86%, разница в 8% уже слегка напрягает, не так ли? Смотрим дальше:

iPhone 15

Емкость почти равная, 87% и 88%, а разница в циклах снова двойная — 318 против 699 раз заряжались эти устройства. При этом вспоминаем: у другой «пятнашки» выше при 298 циклах было аж 94% емкости.

И на закуску вот такие абсолютно странные варианты:

iPhone 15

iPhone 15


Что у тебя с аккумуляторами, Apple?

В целом я вижу, что начиная с iPhone 15 аккумуляторы стали лучше: мне часто попадаются устройства с 600+ циклами и около 90% емкостью, это значит что долговечность «химии» в банках АКБ прокачалась. И это не домыслы: сама Apple теперь гарантирует у себя на сайте минимальную норму в 1000 циклов при остатке не менее 80%, а до iPhone 14 включительно давала всего 500. 

И к батареям, которые живут аномально долго и счастливо, у меня никаких вопросов нет, за них (и их владельцев) можно только порадоваться, а саму Apple похвалить. Однако на фоне таких долгожителей особенно дико видеть точно такие же устройства с вдвое меньшим жизненным ресурсом АКБ. Причем сложно выявить какую-либо зависимость, я уже пытался: ни страна, для которой сделан айфон, ни дата изготовления, ни срок начала использования не дают понимания, какого качества АКБ установлен именно в твоем iPhone 15.

Получается, рандом? Получается, что так. Но не совсем.

Почему АКБ такие разные

Мы с вами знаем некоторые технические нюансы, которые влияют на длительность службы литиевых батарей. Примеры выше на скриншотах некоторые из них подтверждают, а некоторые — опровергают. В частности:

  • Количество циклов и износ связаны. Чем больше циклов зарядки-разрядки, тем дальше деградирует аккумулятор, это не секрет. Однако мы ясно видим, что в современных айфонах закономерность эта весьма зыбкая; все же не могу не сказать, что я встречал немало моделей, деградировавших вполне органично.
  • Возраст и износ связаны. Чем дольше АКБ живет на свете, тем хуже себя чувствует — этот тезис имеет под собой физические и химические основания, и в основном так и происходит. Старые батарейки иногда выходят из строя просто от возраста. Однако на скринах выше видно: зачастую АКБ, произведенные в 2023 году, показывают себя лучше, чем их «коллеги» из 2024-го.
  • Интенсивность убивает. Я считаю, что этот тезис полностью подтверждается. На смартфонах, где большое количество циклов было набрано за короткий период времени, износ АКБ зачастую больше, чем у батареи с таким же количеством зарядок за более длительный срок. Проще говоря, вот, смотрите:
iPhone 15

Также существует щадящее и беспощадное использование: например, постоянный гейминг от розетки с перегревом банок, или же прохладные переписки в мессенджере и бережная зарядка 20-90%.

АКБ от Apple тревожат качеством

Несмотря на приведенные выше аргументы, покупателя не могут не тревожить аномалии с аккумуляторами в iPhone. Фактически, покупая новый iPhone прямо сейчас, вы участвуете в своего рода то ли эксперименте, то ли лотерее. Объясню.

При покупке устройства за 50-100 тысяч рублей вы никак не можете выбрать девайс, который заведомо проживет долго и счастливо. Отчасти на долговечность АКБ повлияет ваш сценарий использования и зарядок в течение первой пары лет, но все равно будет рандом: вы можете бережно и по правилам заряжать айфон, но спустя год увидеть 365 циклов и 84% износа с соответствующим образом просевшей автономностью. А ваш сосед беспощадный геймер одновременно с вами выставит на вторичку продавать свою «пятнашку» с 744 циклами и 90% емкостью.

iPhone 15

Меня действительно тревожат вот такие примеры выше: годовалый айфон, который заряжали реже чем раз в день, уже испытал износ в 14% и продолжит падать в ближайшие полгода. Хоть на экране и написано Normal, но нет — это не норма. Оставлю здесь скриншот с моего iPhone 7 Plus для понимания настоящей нормы. 

iPhone 7 Plus

Apple, почему такой рандом? Кто в этом виноват? Могу предположить, что аккумуляторы для айфонов производят разные подрядчики, и по качеству они тоже получаются разные. Понять заранее, какой АКБ у вас, невозможно, и приходится мириться с этим.

А мириться не хотелось бы, с учетом довольно немалой стоимости техники Apple и некоторых унизительных ограничений, с которыми приходится мириться ее владельцам в России. 

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Комментарии

+75
Eugene
При этом сама Apple все так же гарантирует у себя на сайте минимальную норму в 500 циклов при остатке не менее 80%.
Начиная с iPhone 15 уже не 500, а 1000 циклов. Пруф: https://www.apple.com/batteries/service-and-recycling/
Сегодня в 18:01
#
+75
Eugene
Такой рандом утрачивания емкости кроется в условиях использования. Первые месяцев 5-6 я заряжал айфон 15 про макс просто как все. Он сильно грелся при этом, после купил кулер для него, после этого утрачивание емкости сильно замедлилось.
Сегодня в 18:04
#
–1
Тимур
В прошлом году купил iPhone 15 Pro, сразу говорю, как второй телефон. В игры не играю, особо не фотографирую, в общем, не нагружаю. Только Telegram, WhatsApp и звонки. По итогу заряжал раз в два дня, так как редко пользовался, и за 38–39 циклов зарядки ёмкость аккумулятора со 100% сократилась до 99%. Из-за этого я решил его продать, и все, кто писал, задавали один и тот же вопрос: что с аккумулятором и почему он так быстро деградировал. По итогу слил его ..
Сегодня в 18:15
#
+667
law Тимур
Да 15 промакс самоч ужесная батарея я когда начал терять первые потом как пошло… бывало по 1 проценту за пару недель, щас 87% и 401 цикл
2 часа назад в 19:16
#
tellurian
+2406
tellurian law
У меня за год всего 5% ушло. Вы не правы. На форумах люди скрин показывали 1% за год.
47 минут назад
#
+964
Paspartu
3-5к на новый аккум раз в 1-2 года, и пофиг что с ним там творится
Сегодня в 18:29
#
+412
d’Autriche Paspartu
Если это цена именно за аккум без установки, то не каждый захочет разбираться и лезть во внутренности, чтобы менять ее. + влагозащита сразу же убивается при вскрытии, насколько я знаю
18 минут назад
#
–1
Тимур Paspartu
3-5 к₽? Это что за аккумулятор? В 2020 году я ставил оригинальный в сервисе на iphone X за 10 000 ₽, не вижу смысла ставить аналог. Если для вас это ок, то конечно, не проблема. Моё мнение: лучше оригинала ни один аналог не будет.
18 секунд назад
#
tellurian
+2406
tellurian
Вообще не нужно смотреть на эти цифры.
У одних через месяц 98-95%, у других через год 99%.
Почитайте форумы. Цифры ни о чём не говорят.
49 минут назад
#