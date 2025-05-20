Apple творит что-то странное с аккумуляторами iPhone. Вы тоже заметили?

Поскольку я уже много лет покупаю себе и своей семье только подержанную технику, состояние аккумулятора девайса всегда имеет для меня ключевое значение. Чуть раньше я даже рассказывал, что нужно знать и понимать о здоровье батареи при покупке гаджета.
Содержание:
- Что происходит с аккумуляторами Apple
- Что у тебя с аккумуляторами, Apple?
- Почему АКБ такие разные
- АКБ от Apple тревожат качеством.
Что происходит с аккумуляторами AppleВ свежих моделях iPhone с портом USB-С система начала отображать не только процент оставшейся емкости АКБ, но и количество циклов заряда-разряда, которое она прошла с момента начала использования устройства. Как известно, именно из этих двух показателей складывается общий итог о состоянии батареи.
Благодаря этому нововведению можно отслеживать статистику АКБ разных устройств, даже не покупая их — просто просматриваешь объявления на вторичке и наблюдаешь за показателями, которые публикуют люди о своих продаваемых девайсах.
Возьмем для примера iPhone 15. Смартфон вышел в сентябре 2023 года, а производиться начал чуть раньше, примерно летом того же года. Для нас это означает, что любая «пятнашка» на вторичке сейчас не может быть старше двух лет, а скорее всего будет со средним возрастом 1-1,5 года. Кроме того, ввиду свежести модели вторичный рынок еще не успели заполонить подвально-восстановленные смартфоны с низкокачественными АКБ и просто экземпляры с замененной батареей.
Я собрал небольшую подборку скриншотов с авито, на которых видно состояние АКБ смартфонов. Первая пара:
Остаточная емкость здесь 94% у обоих телефонов. А вот количество циклов разное — 470 и 538. Разница в 70 циклов при идентичном износе — странновато. Если пока не впечатлило, то вот еще парочка примеров:
Снова по 94%, но теперь 298 и 564 цикла — разница почти двукратная при одинаковом износе! Повод задуматься. А пока еще примеры:
298 и 297 циклов — считай паритет, но износ 94% и 86%, разница в 8% уже слегка напрягает, не так ли? Смотрим дальше:
Емкость почти равная, 87% и 88%, а разница в циклах снова двойная — 318 против 699 раз заряжались эти устройства. При этом вспоминаем: у другой «пятнашки» выше при 298 циклах было аж 94% емкости.
И на закуску вот такие абсолютно странные варианты:
Что у тебя с аккумуляторами, Apple?В целом я вижу, что начиная с iPhone 15 аккумуляторы стали лучше: мне часто попадаются устройства с 600+ циклами и около 90% емкостью, это значит что долговечность «химии» в банках АКБ прокачалась. И это не домыслы: сама Apple теперь гарантирует у себя на сайте минимальную норму в 1000 циклов при остатке не менее 80%, а до iPhone 14 включительно давала всего 500.
И к батареям, которые живут аномально долго и счастливо, у меня никаких вопросов нет, за них (и их владельцев) можно только порадоваться, а саму Apple похвалить. Однако на фоне таких долгожителей особенно дико видеть точно такие же устройства с вдвое меньшим жизненным ресурсом АКБ. Причем сложно выявить какую-либо зависимость, я уже пытался: ни страна, для которой сделан айфон, ни дата изготовления, ни срок начала использования не дают понимания, какого качества АКБ установлен именно в твоем iPhone 15.
Получается, рандом? Получается, что так. Но не совсем.
Почему АКБ такие разныеМы с вами знаем некоторые технические нюансы, которые влияют на длительность службы литиевых батарей. Примеры выше на скриншотах некоторые из них подтверждают, а некоторые — опровергают. В частности:
- Количество циклов и износ связаны. Чем больше циклов зарядки-разрядки, тем дальше деградирует аккумулятор, это не секрет. Однако мы ясно видим, что в современных айфонах закономерность эта весьма зыбкая; все же не могу не сказать, что я встречал немало моделей, деградировавших вполне органично.
- Возраст и износ связаны. Чем дольше АКБ живет на свете, тем хуже себя чувствует — этот тезис имеет под собой физические и химические основания, и в основном так и происходит. Старые батарейки иногда выходят из строя просто от возраста. Однако на скринах выше видно: зачастую АКБ, произведенные в 2023 году, показывают себя лучше, чем их «коллеги» из 2024-го.
- Интенсивность убивает. Я считаю, что этот тезис полностью подтверждается. На смартфонах, где большое количество циклов было набрано за короткий период времени, износ АКБ зачастую больше, чем у батареи с таким же количеством зарядок за более длительный срок. Проще говоря, вот, смотрите:
Также существует щадящее и беспощадное использование: например, постоянный гейминг от розетки с перегревом банок, или же прохладные переписки в мессенджере и бережная зарядка 20-90%.
АКБ от Apple тревожат качествомНесмотря на приведенные выше аргументы, покупателя не могут не тревожить аномалии с аккумуляторами в iPhone. Фактически, покупая новый iPhone прямо сейчас, вы участвуете в своего рода то ли эксперименте, то ли лотерее. Объясню.
При покупке устройства за 50-100 тысяч рублей вы никак не можете выбрать девайс, который заведомо проживет долго и счастливо. Отчасти на долговечность АКБ повлияет ваш сценарий использования и зарядок в течение первой пары лет, но все равно будет рандом: вы можете бережно и по правилам заряжать айфон, но спустя год увидеть 365 циклов и 84% износа с соответствующим образом просевшей автономностью. А ваш сосед беспощадный геймер одновременно с вами выставит на вторичку продавать свою «пятнашку» с 744 циклами и 90% емкостью.
Меня действительно тревожат вот такие примеры выше: годовалый айфон, который заряжали реже чем раз в день, уже испытал износ в 14% и продолжит падать в ближайшие полгода. Хоть на экране и написано Normal, но нет — это не норма. Оставлю здесь скриншот с моего iPhone 7 Plus для понимания настоящей нормы.
Apple, почему такой рандом? Кто в этом виноват? Могу предположить, что аккумуляторы для айфонов производят разные подрядчики, и по качеству они тоже получаются разные. Понять заранее, какой АКБ у вас, невозможно, и приходится мириться с этим.
А мириться не хотелось бы, с учетом довольно немалой стоимости техники Apple и некоторых унизительных ограничений, с которыми приходится мириться ее владельцам в России.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides