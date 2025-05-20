Apple творит что-то странное с аккумуляторами iPhone. Вы тоже заметили?





Поскольку я уже много лет покупаю себе и своей семье только подержанную технику, состояние аккумулятора девайса всегда имеет для меня ключевое значение. Чуть раньше я даже рассказывал, что нужно знать и понимать о здоровье батареи при покупке гаджета.

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