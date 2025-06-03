Apple творит с iPad что-то странное: планшеты умирают на глазах, как погремушки с AliExpress





Чуть ранее я уже рассказывал о странностях новых поколений iPhone с USB-C: тогда речь шла в основном об аккумуляторах и их аномальном неравномерном износе. На самом деле в тот текст планировалось включить также обсуждение низкого качества iPad, но планшеты в него просто не поместились. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Корпус iPad

Дисплей iPad

На iPad Pro 11 это большие желто-грязные пятна на половину или почти всю площадь экрана, либо желтая окантовка по внутренней стороне матрицы шириной примерно 1-2 см от края экрана.

На iPad Air 4 / 5 это белые точки или пятна разного размера и расположения.

Аккумулятор iPad













А как обстоят дела сейчас? Не будем далеко ходить, вот показатели iPad Pro 12,9 — это модель на чипе M1, а значит вышла она в 2021 году:







Здоровье в 84-87% при 300 циклах — это совершенно точно не норма. Особенно если мы говорим о таком большом аккумуляторе, как в 13-дюймовом iPad Pro: он должен жить просто вечность по сравнению с более мелкими девайсами, но этого не происходит.



Вот еще пара примеров. Это iPad Air 4 поколения, который недавно прошел через мои руки, плюс один аналогичный планшет с авито. Модель представлена в 2020 году:







Снова чуть больше 300 циклов и всего 84% здоровья батареи. Планшет тоже немаленький, АКБ должен изнашиваться более равномерно и долго.



Таких примеров на вторичке очень много. Судя по объявлениям, 85-97%-здоровье АКБ в iPad Pro 12,9 это обычная ситуация. Но обычная не равно нормальная. Проверьте состояние АКБ своего iPad, возможно, оно вас удивит.



Apple, почему батареи планшетов стали жить так мало и бестолково? Вспоминаем недавний разговор об АКБ iPhone 15 и новее.





Что вы думаете насчет ухудшения качества сборки iPad в последние годы? Действительно ли Apple предпочитает делать покерфейс или физически не в состоянии решить накопившиеся конструктивные проблемы своих планшетов? Я сам неоднократно встречал старые айпады, количество циклов у которых переваливало за 1000-1500, а здоровье АКБ всё еще было в норме. Вот например пара показателей из моей истории в аналитическом приложении:А как обстоят дела сейчас? Не будем далеко ходить, вот показатели iPad Pro 12,9 — это модель на чипе M1, а значит вышла она в 2021 году:Здоровье в 84-87% при 300 циклах — это совершенно точно не норма. Особенно если мы говорим о таком большом аккумуляторе, как в 13-дюймовом iPad Pro: он должен жить просто вечность по сравнению с более мелкими девайсами, но этого не происходит.Вот еще пара примеров. Это iPad Air 4 поколения, который недавно прошел через мои руки, плюс один аналогичный планшет с авито. Модель представлена в 2020 году:Снова чуть больше 300 циклов и всего 84% здоровья батареи. Планшет тоже немаленький, АКБ должен изнашиваться более равномерно и долго.Таких примеров на вторичке очень много. Судя по объявлениям, 85-97%-здоровье АКБ в iPad Pro 12,9 это обычная ситуация. Но обычная не равно нормальная. Проверьте состояние АКБ своего iPad, возможно, оно вас удивит.Apple, почему батареи планшетов стали жить так мало и бестолково? Вспоминаем недавний разговор об АКБ iPhone 15 и новее.Что вы думаете насчет ухудшения качества сборки iPad в последние годы? Действительно ли Apple предпочитает делать покерфейс или физически не в состоянии решить накопившиеся конструктивные проблемы своих планшетов?

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Это даже хорошо: сгруппировав мысли, я нашел не один, а сразу три повода предъявить Apple за iPad. В 2018 году компания представила следующее поколение планшетов в новом корпусе и дизайн-коде, и с того времени они очень подорожали. Но дорого — не значит качественно, увы. И на то есть минимум три причины.Начнем сразу с обновленного корпуса. Равномерные рамки вокруг дисплея, рубленые края и модули камер а-ля iPhone — всё это выглядит стильно и современно, хотя и прошлые корпуса отнюдь не были безнадежно устаревшими.Однако за стильным внешним видом скрывается огромный недочет нового дизайн-кода. Айпады очень легко гнутся.На самом деле началось это пожалуй даже раньше, в 2016 году, с выходом супертонкого iPad Pro 9,7. Продолжилось в 2017-м в модели iPad Pro 10,5. Через мои руки прошли десятки подержанных планшетов этих моделей, и практически все они были изогнуты — различался только угол. Слабым местом тех корпусов был Smart-коннектор на правом торце, изгиб всегда был в этом месте.Казалось бы, в новом поколении 2018+ года Apple должна учесть ошибки и исправить недочет. Smart-коннектор действительно «переехал» с торца на заднюю крышку… Однако планшеты все равно продолжают гнуться.За последние 30 дней через мои руки прошли iPad mini 6, iPad Air 4, iPad Air 5 M1, iPad Pro 12,9 M1. Угадайте, сколько из них были изогнуты? Правильно, все четыре. Теперь на месте Smart-коннектора на правом торце разместилась точка крепления Pencil с пластиковой вставкой; то есть, слабое место корпуса iPad не было устранено.Более того, объективы камер стали выступать из корпуса еще больше, а размещена камера всегда с той стороны, где крепится Pencil. Как итог, лежащий на столе планшет изгибается даже просто под собственным весом, безо всякого воздействия извне.Мы уже платим Apple от 40 до 500 тысяч за планшеты. Сколько еще мы должны доплатить, чтобы гениальный калифорнийский инжениринг родил нам корпус без предрасположенности к изгибу?Это отдельная проблема, но я искренне считаю, что она напрямую связана с предыдущей — то есть, с особенностью конструкции корпуса планшета. О чем речь? Массовые засветы на матрице.В iPad устанавливается IPS-матрица (на OLED пока не перешли), а она отличается наличием рассеивателя подсветки под пикселями. Когда этот рассеиватель механически повреждается, на экране появляется видимый засвет — точка или пятно, которые заметны на белом фоне и выглядят ярче, чем остальной дисплей.Судя по жалобам пользователей и объявлениям на вторичке, наиболее подвержены засветам iPad Pro с экранами 11 дюймов, но нередко они встречаются и на Air 4 / 5 поколения. Характер засветов у этих моделей разный:Что касается Pro, то такого рода засветы похожи на результат регулярного перегрева аккумулятора. Кроме того, в этой модели люди нередко жалуются на битые пиксели. На Air это явное механическое воздействие на рассеиватель: то есть, компоненты планшета внутри давят на матрицу, иногда с участием самого пользователя. Например, вы держали тяжелый планшет в одной руке, упираясь пальцами в одну точку задней крышки, а потом на этом месте появилось светлое пятно.И в том, и в другом случае проблема очевидно не эксплуатационная, а конструктивная. То есть, проблемы с дисплеем появляются не из-за агрессивного использования, а по причине просчетов в проектировке корпусов и расположения компонентов. Это легко проверить: если взять 11-13-дюймовый iPad за два угла по диагонали, то можно отчетливо увидеть, как корпус провисает и «играет».Скорее всего, в погоне за тонкостью корпуса Apple пожертвовала достаточным усилением отдельных его частей, а потому матрица планшетов регулярно страдает, планшет буквально уничтожает сам себя.Наверняка нас читают пользователи Apple с опытом. Помните iPad 2 или 4 поколения? Первый iPad Air? Или iPad mini 2 с Retina-дисплеем? Уверен, что у кого-то до сих пор работают дома какие-то из этих планшетов.