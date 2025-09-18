Apple творит с новыми iPad что-то странное — вы тоже заметили?

Фото: Unsplash
Macbook Air M1 спустя пять лет остается «золотой серединой» для всех, кто хочет шустрый универсальный ультрабук Apple занедорого. Однако после фурора и триумфа чипа в ноутбуках компания взялась за свои планшеты, и началось что-то странное.
Содержание:
- Золотые годы iPad
- Смутные времена iPad
- Как M-чип испортил айпады?
- М-чип не нужен, дядя Тим
- Как вернуть величие?
Золотые годы iPad
Долгие годы Apple либо устанавливала в iPad процессоры А-серии от iPhone, либо выпускала для них специальные «разогнанные» версии. Например, в 2013 году вышел iPhone 5S и iPad Air — оба на чипе Apple A7. В 2015-м был представлен iPhone 6S на базе Apple A9, а следом появился iPad Pro на базе Apple A9X. В 2017-м вышел iPhone 7 на A10 и iPad Pro 10,5 на A10X… ну вы поняли суть.
В те времена iPad был идеальным устройством: классический дизайн, отличный и единый для всех моделей Retina-дисплей, а главное — 10 часов автономной работы вне зависимости от модели. Через мои руки за почти десять лет прошли все модели айпадов по десятку раз, и я всегда удивлялся, как так получается: устройства разные, объем и износ АКБ — тоже, а автономность как часы.
Смутные времена iPadОднако в 2021 году что-то пошло не так. На фоне сообщений СМИ о падении спроса на планшеты в целом и «яблочные» в частности (свое мнение по поводу полезности планшетов я изложил ранее), маркетологи Apple были вынуждены в срочном порядке поднимать престиж айпадов любой ценой. И пожертвовать решили… автономностью.
В 2021 году вышел первый iPad в линейке Pro с чипом Silicon M1 — и вызвал бурю эмоций в блогерской среде и фан-базе. Люди недоумевали, куда столько дури, зачем на планшете настолько производительный чип?! Однако приставка Pro всё же была на месте, так что в целом логично: профессиональному планшету — топовый чип.
Однако в 2022 году на свет появился iPad Air всё с тем же самым Silicon M1. Это было уже нелогично, и сразу по двум причинам:
- во-первых, тот же год был релизным для Silicon M2,
- во-вторых, предыдущая логика с Pro-линейкой рассыпалась в труху.
Казалось бы, что мне не нравится — айпаду дали супермощный чип! Да, он избыточен, но много — не мало, будет «на вырост». Но есть и другая сторона вопроса: автономность, которая из легендарной 10-часовой превратилась в тыкву.
Как M-чип испортил айпады?
Macbook на базе чипов M прославились своей автономностью: даже самый первый Air M1 запросто давал 10-12 часов экрана, а в щадящем режиме жил все 16-18. Аналогичные модели на Intel жили 4-7 часов от силы. Однако что для ноута было хорошо — для айпада оказалось плохо, и виной тому простая физика.
Silicon M изначально создавался именно как настольный чип — то есть, для компьютеров и ноутбуков. По меркам ПК он очень энергоэффективен, но не стоит забывать о базовых планках питания у компьютеров. В среднем макбуки требуют 12-20 Вольт напряжения и не менее 2 Ампер тока. Айпады же имеют мобильную структуру питания и потребляют усредненно от 5 до 9 Вольт при 1-2 Амперах. Я сейчас говорю не о скорости зарядки (она может быть больше), а о разрядке — то есть об энергопотреблении железом девайса.
И если для сетевого адаптера нет особой разницы, какую мощность подать на плату — его эффективность от этого не пострадает — то для аккумулятора разбег в пару вольт равен снижению автономности на 10-20% и более.
Вот и получается, что iPad с мобильными чипами Apple A-series жили долго от одного заряда просто потому, что мобильный процессор жил дружно с мобильным же АКБ. А планшеты с настольными по сути чипами Silicon M начали требовать от батареи гораздо большего; само собой, аккумуляторы этих моделей могут повышать напряжение и ток до необходимых, но емкость их при этом резко снижается, так как «ноутбучными» они не стали.
Такая же логика работает в пауэрбанках с PowerDelivery. Штатная емкость в 10000 mAh доступна при 3,7 Вольтах, а конвертация до 5 Вольт превращает ее в 5800-6000 мАч «на отдачу». Если же используется стандарт быстрой зарядки — скажем, на 9 Вольт — емкость снижается еще больше. То есть, с 5-вольтовым напряжением вы зарядите больше девайсов, чем с 9-вольтовым.
Вот почему модели iPad, оснащенные процессорами от Mac, живут на 20-30% меньше, чем держались более старые планшеты с мобильными чипами.
М-чип не нужен, дядя ТимНо быть может разработка А-серии уперлась в потолок производительности и без М-чипа на новых iPad было не обойтись? Отнюдь.
Сравните, к примеру, результаты Geekbench 6 для iPhone 16 Pro на чипе Apple A18 Pro и iPad Pro M2:
Конечно, разница есть, но не драматическая: часть ее упирается в охлаждение айфона, а часть в количество видеоядер и мультикор. Однако не забываем, что на айпаде установлена отнюдь не macOS! А значит таким падением производительности вполне можно было бы пренебречь в пользу автономности — по крайней мере на медианной линейке iPad Air.
Так зачем же тогда Apple поставила Silicon в iPad? Ответ был в самом начале статьи — это маркетинг. Разумеется, не на все сто, но в немалой части. Вот как я вижу ретроспективу решений компании:
- Продажи iPad серьезно просели, и нововведения в iPadOS не спасали положение
- После релиза Silicon M1 чип получил взрывную известность, популярность и исключительно положительные отзывы
- Apple решила сыграть на успешном старте M1 и использовать его в iPad Pro, чтобы за счет чипа поднять престиж планшетов
- В 2020 году линейка iPad Air была странной и стоила слишком дорого для планшета с 60 Гц и железом уровня базовых планшетов
- Apple решила поставить Silicon и в модели Air, чтобы внушить ощущение «мощи» планшетов, оправдать ценник и поднять их продажи.
Думаю, что оставить Air на мобильном процессоре было нельзя еще по одной причине: дотошные блогеры быстро обратили бы внимание на катастрофическую разницу в автономности между Pro и Air в пользу последнего, что навредило бы линейке iPad Pro.
Косвенным подтверждением всего описанного выше я считаю еще один факт: все планшеты, которые сама Apple считает вторичными, имеют на борту мобильный чип A-серии. Это базовые, «входные» iPad на 11 дюймов, а также iPad mini, который компания перестала уважать спустя пару лет с выхода первой модели.
Как вернуть iPad величие?
Если подытожить, то чипы Silicon появились в iPad Pro и iPad Air вовсе не потому, что им резко потребовалась взрывная производительность настольных компьютеров. Скорее всего, это была маркетинговая стратегия для буста популярности и продаж этих двух линеек: покупатель, наслышанный о величии чипов М, отдаст предпочтение планшету на его основе.
На самом деле для iPad Pro интеграция Silicon M не является злом — во-первых, это флагманский, а во-вторых, профессиональный планшет. Для обоих статусов производительность должна быть максимально возможная. Настоящие «профессионалы», работающие на iPad (кто они?!) предпочтут линейку Pro.
Но в iPad Air чипы Silicon совершенно не нужны. Более того, они вредны для этой серии. Модели Air берут любители «золотой середины». И получают планшет, который из коробки живет 6-7 часов от силы, а спустя пару лет и 250-300 циклов уже жалуется на остаточную емкость ниже 85%. Немудрено: АКБ всю жизнь работает на повышенной мощности и деградирует быстрее.
Многие из вас до сих пор пользуются iPad Air 1 поколения или iPad mini 2 — так вот, с айпадами на Silicon такого точно не будет, большинство из них попросят заменить батарею на горизонте 4-5 лет.
На мой взгляд, Apple должна вернуть iPad Air чипы A-серии и дать покупателям вменяемую автономность, которой они будут очень рады. А те самые редкие «профи» пусть выбирают: классный АКБ с мобильным чипом либо мощь Silicon с 6 часами без розетки. Производительности при этом хватит и тем, и другим.