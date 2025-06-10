«Apple, ты нормальная?!»: пользователи в шоке от редизайна iOS 26 и не знают, что с этим делать

Буквально вчера Apple представила новую iOS 26 с полным редизайном внешнего вида системы. Теперь акцент сделан на полупрозрачные стеклянные панели и кнопки, световые эффекты и игру теней с параллаксом. На концептах и в роликах Apple это выглядело эффектно, однако первые бета-тестеры iOS 26 шокированы непрактичностью нового дизайна.

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