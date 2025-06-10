«Apple, ты нормальная?!»: пользователи в шоке от редизайна iOS 26 и не знают, что с этим делать

Буквально вчера Apple представила новую iOS 26 с полным редизайном внешнего вида системы. Теперь акцент сделан на полупрозрачные стеклянные панели и кнопки, световые эффекты и игру теней с параллаксом. На концептах и в роликах Apple это выглядело эффектно, однако первые бета-тестеры iOS 26 шокированы непрактичностью нового дизайна.
«Я шел и спотыкался пока режим модема включал», — редактор iGuides и владелец канала Game Dogger Фархад Усманов.
По сравнению с тем, что было до сих пор, новая «шторка» максимально невнятна, рассмотреть кнопки и иконки на ходу практически невозможно, элементы управления и сама панель просто сливается с изображением на экране.
Если недовольств накопится слишком много, Apple будет вынуждена отреагировать и сделает Центр Управления более практичным. Так уже было ранее, например с нововведениями Safari.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides