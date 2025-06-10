«Apple, ты нормальная?!»: пользователи в шоке от редизайна iOS 26 и не знают, что с этим делать

Олег

Apple


Буквально вчера Apple представила новую iOS 26 с полным редизайном внешнего вида системы. Теперь акцент сделан на полупрозрачные стеклянные панели и кнопки, световые эффекты и игру теней с параллаксом. На концептах и в роликах Apple это выглядело эффектно, однако первые бета-тестеры iOS 26 шокированы непрактичностью нового дизайна.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В целом система действительно выглядит неплохо, но Центр Управления поверх одних в хохот, а других — в ярость. В соцсетях пользователи недоумевают, всё ли в порядке у Apple, если она выпустила такое. Даже наша команда немного опешила от таких новвовведений:

«Я шел и спотыкался пока режим модема включал», — редактор iGuides и владелец канала Game Dogger Фархад Усманов. 

iOS 26 vs 18

По сравнению с тем, что было до сих пор, новая «шторка» максимально невнятна, рассмотреть кнопки и иконки на ходу практически невозможно, элементы управления и сама панель просто сливается с изображением на экране.

Фото: Twitter

Если недовольств накопится слишком много, Apple будет вынуждена отреагировать и сделает Центр Управления более практичным. Так уже было ранее, например с нововведениями Safari. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В iOS 26 исправили самое нелепое ограничение iPhone. Дотянулиcь до Android
Apple мощно прокачала AirPods в iOS 26
Вышли первые бета-версии iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и watchOS 26

Рекомендации

Рекомендации

Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone
Google ищет сотрудника со знанием русского языка. Хочет вернуться в Россию, а тут уже ждут приставы
Какой базовый iPhone купить в 2025 году — 12, 13, 14, 15 или 16? Ответ вас очень удивит
«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

alex alex
+3
alex alex
чуть подрисовали иконки, добавили эффекты, поменяли шрифт — и всё, а под этим всё то же самое.Первые пару дней — да, интересно «пощупать», а потом всё возвращается к привычной рутине. Впечатление быстро проходит. Сейчас в мире технологий стало меньше настоящих прорывов, и маркетинг порой сильно опережает реальные инновации.
Сегодня в 15:31
#
Олег Воронин
+2387
Олег Воронин alex alex
С выхода беток даже суток не прошло, а Вы уже успели пощупать пару дней и вернуться к рутине
Сегодня в 15:47
#
+245
Павел19562
Единственное из всей презентации хоть что-то стоящее, это он-лайн перевод во время разговора. Остальное свистелки-перделки.
Сегодня в 16:15
#
Mers
+5380
Mers
Лол. Я не понимал, чего всем не нравится. А потом вспомнил, что у меня включено понижение прозрачности. Да, это просто ппц🫣
2 часа назад в 16:31
#
Сергей Веселов
+130
Сергей Веселов
Это бета, вы че, это не релиз кандидат даже, сделают темнее, подрисуют будет вкусно, это же эпл. Целых 4 месяца до релиза. Я с 18 то сих пор в шоке, каждый раз открываю кц и кайфую потому что все под меня я сам делал, а тут вон че. Очень напоминает ios 7, вернулись к истокам, очень круто, теперь реально все единое везде, камера ваще классная стала. Нет инноваций, но об отсутствии этих инноваций будут говорить еще миллионы и миллионы раз.
2 часа назад в 17:05
#
+946
Paspartu
Важно только мнение разработчиков. Эта бета для них.
час назад в 18:17
#