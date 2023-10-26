Apple уберет из продажи почти все AirPods — вот что появится вместо них

Фото: MacRumors



Компания Apple готовится пересмотреть линейку своих наушников AirPods. Об этом пишет MacRumors.



Подробностями о предполагаемых планах компании поделился инсайдер и аналитик Марк Гурман из Bloomberg. Он уверен, что Apple собирается пересмотреть текущую линейку AirPods и внести в нее большие изменения.







Согласно источнику, в течение 2024 года из продажи будут убраны AirPods 2 и AirPods 3 — две базовые модели наушников форм-фактора «вкладыши». Вместо них появится новинка, объединяющая преимущества своих предшественников.



AirPods 4 выйдут в двух вариантах — подороже и подешевле. Внешний вид у них будет одинаковым; скорее всего, наушники унаследуют дизайн от третьего поколения. Разница между моделями будет лишь в наличии или отсутствии активного шумоподавления.



Возникает вопрос: как будет работать «шумодав» на вкладышах? Пока неизвестно. Гурман пишет, что «посадка будет улучшена», но появление амбюшур маловероятно.



Апдейту подвергнутся и AirPods Max, которые никак не менялись со дня релиза. Старая версия наушников будет изъята из продаж, а вместо неё появятся обновленные «максы» с портом USB-С и свежими расцветками.



Нетронутыми останутся лишь AirPods Pro. В результате сформируется такая линейка: две версии базовых AirPods, две версии AirPods Pro и одни AirPods Max.