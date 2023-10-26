Apple уберет из продажи почти все AirPods — вот что появится вместо них

Олег

AirPods

Фото: MacRumors

Компания Apple готовится пересмотреть линейку своих наушников AirPods. Об этом пишет MacRumors.

Подробностями о предполагаемых планах компании поделился инсайдер и аналитик Марк Гурман из Bloomberg. Он уверен, что Apple собирается пересмотреть текущую линейку AirPods и внести в нее большие изменения.

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Согласно источнику, в течение 2024 года из продажи будут убраны AirPods 2 и AirPods 3 — две базовые модели наушников форм-фактора «вкладыши». Вместо них появится новинка, объединяющая преимущества своих предшественников.

AirPods 4 выйдут в двух вариантах — подороже и подешевле. Внешний вид у них будет одинаковым; скорее всего, наушники унаследуют дизайн от третьего поколения. Разница между моделями будет лишь в наличии или отсутствии активного шумоподавления.

Возникает вопрос: как будет работать «шумодав» на вкладышах? Пока неизвестно. Гурман пишет, что «посадка будет улучшена», но появление амбюшур маловероятно.

Апдейту подвергнутся и AirPods Max, которые никак не менялись со дня релиза. Старая версия наушников будет изъята из продаж, а вместо неё появятся обновленные «максы» с портом USB-С и свежими расцветками.

Нетронутыми останутся лишь AirPods Pro. В результате сформируется такая линейка: две версии базовых AirPods, две версии AirPods Pro и одни AirPods Max. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Seagull
–480
Seagull
Третьи вываливаются из ушей у всех, кто из пробовал
26 октября 2023 в 19:20
#
YABLOKOFON
+277
YABLOKOFON
Зачем убирать вторые, единственные нормальные уши которые не вываливаются. На третьи жалоб хватает
27 октября 2023 в 06:16
#
+124
Basy
Странное название статьи. При прочтении можно подумать, что какие-то, наушники уберут, другие добавят))
27 октября 2023 в 12:43
#
tequila
+15
tequila
Блэт, верните управление по тапу
27 октября 2023 в 18:10
#
Mers
+4617
Mers
Если бы не вкладыши, никогда бы не купил подсы.
Вчера в 18:26
#
Cinematic
+379
Cinematic
Кто хоть из гостей/комментирующих пользоваться AirPods Max, как они по звуку? Я чет не верю эти жлобам с ютуба, что они посредственные😒
Вчера в 18:49
#