Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple уберет MagSafe из iPhone, и вот почему

Олег

Фото: Unsplash 

Компания Apple рассматривает отказ от MagSafe в некоторых моделях iPhone. Об этом пишет Phone Arena. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, внедрение MagSafe оказалось очень успешным и владельцы iPhone массово пользуются встроенными магнитами для зарядки. Именно поэтому их могут убрать из базовых моделей, чтобы вынудить людей покупать чехлы со встроенными магнитами. Apple убьет двух зайцев: удешевит смартфоны и «прокачает» сегмент аксессуаров. 

Сообщается, что MagSafe пропадет из базовых, номерных моделей — например, iPhone 19, iPhone 19 Plus и iPhone 19e. При этом в версиях Pro, Pro Max, Air, Ultra / Fold технология сохранится. Может показаться, что это решение будет катастрофическим для Apple, однако стоит вспомнить, как компания последовательно убрала наушники, зарядное устройство, а из некоторых товаров — даже кабель USB-C, после чего поднялась на вершину топа самых продаваемых смартфонов в мире. 
Источник:
Phone Arena
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (4)

marisabel
Бред
Сегодня в 09:10
AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649
Все iPhone ношу без чехлов, и с 13Pro мне удобно в машине держать его на магнитной зарядке, ну терпеть не могу чехлы
Сегодня в 09:20
kardigan
kardigan
Ну что сказать.. пид₽&.
Хоть у меня эти приблуды и есть, но пока еще не пользуюсь, только попробовал-берегу батарею, но всё равно обидно.
Советую им совсем базовые поубирать и оставить один флагман и один дешевый. И можно уже потихоньку вставать на лыжи, ибо время когда можно было ездить на бренде уже на закате( не зря старый Кукиш свалил-этот знает что да как🤣
Сегодня в 09:31
Феликс
Когда у тебя нет фантазии для придумывания заголовка. И вот почему...
Сегодня в 09:46
