Apple уберет MagSafe из iPhone, и вот почему

Компания Apple рассматривает отказ от MagSafe в некоторых моделях iPhone. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, внедрение MagSafe оказалось очень успешным и владельцы iPhone массово пользуются встроенными магнитами для зарядки. Именно поэтому их могут убрать из базовых моделей, чтобы вынудить людей покупать чехлы со встроенными магнитами. Apple убьет двух зайцев: удешевит смартфоны и «прокачает» сегмент аксессуаров.Сообщается, что MagSafe пропадет из базовых, номерных моделей — например, iPhone 19, iPhone 19 Plus и iPhone 19e. При этом в версиях Pro, Pro Max, Air, Ultra / Fold технология сохранится. Может показаться, что это решение будет катастрофическим для Apple, однако стоит вспомнить, как компания последовательно убрала наушники, зарядное устройство, а из некоторых товаров — даже кабель USB-C, после чего поднялась на вершину топа самых продаваемых смартфонов в мире.