Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple, учись! OpenAI готовит убийцу всех приложений для Mac

Фархад


Стартап OpenAI решил навести порядок в своих продуктах и готовит крупный апдейт стратегии. Вместо нескольких отдельных приложений компания хочет собрать всё в одно полноценное суперприложение для macOS. В него войдут ChatGPT, Codex и браузер Atlas.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Главная цель суперприложения — упростить работу и убрать лишнюю фрагментацию. Сейчас экосистема OpenAI раздроблена: разные приложения, разные сценарии, разный опыт. Внутри самой компании это уже считают проблемой, поскольку разработка продуктов замедляется, а их качество сложнее контролировать. Поэтому ставка будет сделана на единый продукт, где всё будет работать как одна система.

Из плюсов суперприложения OpenAI инсайдеры называют «агентные» функции. Речь о том, что ИИ сможет выполнять задачи практически автономно: писать код, анализировать данные, помогать в работе и даже управлять процессами на компьютере пользователя. По сути, это шаг от обычного ассистента к полноценному цифровому помощнику. А в условиях macOS с не самой умной Siri, это может стать отличной заменой встроенному ассистенту. Увы, Apple так и не смогла сделать нормальную Siri.

Пока сроки выхода суперприложения не раскрываются, но внутри компании планируют выпустить проект как можно быстрее.
0
Источник:
9to5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии