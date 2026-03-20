Apple, учись! OpenAI готовит убийцу всех приложений для Mac

Стартап OpenAI решил навести порядок в своих продуктах и готовит крупный апдейт стратегии. Вместо нескольких отдельных приложений компания хочет собрать всё в одно полноценное суперприложение для macOS. В него войдут ChatGPT, Codex и браузер Atlas.

Главная цель суперприложения — упростить работу и убрать лишнюю фрагментацию. Сейчас экосистема OpenAI раздроблена: разные приложения, разные сценарии, разный опыт. Внутри самой компании это уже считают проблемой, поскольку разработка продуктов замедляется, а их качество сложнее контролировать. Поэтому ставка будет сделана на единый продукт, где всё будет работать как одна система.Из плюсов суперприложения OpenAI инсайдеры называют «агентные» функции. Речь о том, что ИИ сможет выполнять задачи практически автономно: писать код, анализировать данные, помогать в работе и даже управлять процессами на компьютере пользователя. По сути, это шаг от обычного ассистента к полноценному цифровому помощнику. А в условиях macOS с не самой умной Siri, это может стать отличной заменой встроенному ассистенту. Увы, Apple так и не смогла сделать нормальную Siri.Пока сроки выхода суперприложения не раскрываются, но внутри компании планируют выпустить проект как можно быстрее.