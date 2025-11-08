Apple, учись! Xiaomi выпустила сверхтонкий пауэрбанк с MagSafe для iPhone







Китайский производитель гаджетов Xiaomi продолжает радовать владельцев iPhone полезными аксессуарами. В этот раз бренд представил глобальную версию ультратонкого аккумулятора Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000. Китайский производитель гаджетов Xiaomi продолжает радовать владельцев iPhone полезными аксессуарами. В этот раз бренд представил глобальную версию ультратонкого аккумулятора Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank получил алюминиевый корпус толщиной всего 8,7 мм. Он весит около 122 г. Главная особенность девайса — беспроводная зарядка с 17 неодимовыми магнитами для надежной фиксации телефона. Xiaomi утверждает, что магниты способны выдерживать вес, в пять раз превышающий вес iPhone 16. Устройство поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, а также быструю зарядку мощностью 22 Вт через порт USB-C.Внутри новинки установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. На выбор доступны четыре расцветки: черная, синяя, золотая и фиолетовая. В Европе Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 оценили в 21,99 евро. Китайскую версию лучше избегать, поскольку она ограничена по мощности в 7,5 Вт.