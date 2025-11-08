Top.Mail.Ru

Apple, учись! Xiaomi выпустила сверхтонкий пауэрбанк с MagSafe для iPhone

Фархад

Xiaomi

Китайский производитель гаджетов Xiaomi продолжает радовать владельцев iPhone полезными аксессуарами. В этот раз бренд представил глобальную версию ультратонкого аккумулятора Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000.

Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank получил алюминиевый корпус толщиной всего 8,7 мм. Он весит около 122 г. Главная особенность девайса — беспроводная зарядка с 17 неодимовыми магнитами для надежной фиксации телефона. Xiaomi утверждает, что магниты способны выдерживать вес, в пять раз превышающий вес iPhone 16. Устройство поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, а также быструю зарядку мощностью 22 Вт через порт USB-C.

Внутри новинки установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. На выбор доступны четыре расцветки: черная, синяя, золотая и фиолетовая. В Европе Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 оценили в 21,99 евро. Китайскую версию лучше избегать, поскольку она ограничена по мощности в 7,5 Вт.
7
Источник:
GizmoChina
Комментарии

nomer010
На фото что-то нифига не тонкий.
Вот Baseus Picogo тонкий
Вчера в 23:23
Сергей Вахтин
Сергей Вахтин
Это на фото, потому что PiciGo имеет скруглённые края и легче граммов на 10. А по толщине они приблизительно одинаковые.
Вчера в 23:55
kardigan
kardigan
Что бы там другие не делали, настоящий хомячек возьмёт только банку от apple и ни какую другую. ) аргументы моих знакомых примерно звучат так: он быстро разряжается, он будет бракованный и может взорваться, всё равно банк от яблока к айфону цепляется лучше-родня есть родня!🤣
2 часа назад в 04:28
