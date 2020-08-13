Всего несколько часов потребовалось компании Apple, чтобы отреагировать на дерзкий шаг Epic Games. Игровая студия добавила в Fortnite опцию, которая позволяет совершать покупки в обход App Store со скидкой, а это запрещено правилами магазина.
Apple удалила игру Fortnite из App Store, она недоступна ни на iPhone, ни на iPad. Fortnite — одна из самых популярных и прибыльных мобильных игр, поэтому её исчезновение не может остаться незамеченным.
В обновлённой версии Fortnite появилась возможность покупать игровую валюту напрямую у Epic Games со скидкой 20%. Например, 1000 монет обходились игрокам в 7,99 доллара вместо 9,99 доллара. Сама студия экономила на этом ещё больше, ведь она избавила себя от необходимости платить 30% комиссии с каждой транзакции.
Аналогичное обновление игры было выложено в Play Маркет, и на этой площадке игра по-прежнему доступна. У Google (пока?) не возникло претензий к такому нововведению.
В продолжение этой истории Epic Games анонсировала выпуск короткометражки Nineteen Eighty-Fortnite — пародии знаменитой рекламы компьютера Macintosh 1984-года с отсылкой к ещё более знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» про то, как правительства следят за гражданами и контролируют каждый их шаг и пытаются влиять на мысли. В оригинальной рекламе говорилось, что 1984 год будет не таким, как описано в одноимённой книге, а короткометражка Epic Games, вероятно, покажет, как компания Apple превратилась в того самого «большого брата», который указывает другим, как нужно делать, и наказывает тех, кто осмеливается ослушаться.
Посмотреть фильм Nineteen Eighty-Fortnite можно будет в игре Fortnite сегодня, 13 августа в 23:00.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: