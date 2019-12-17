Компания Apple удалила из App Store приложение Rewound. Это плеер, в который можно было добавить оформление как у iPod Classic. Разработчики Rewound сообщили, что у Apple возникли претензию к интерфейсу плеера, а также взиманию платы за доступ к возможностям Apple Music. Это вполне ожидаемо.
Примечателен тот факт, что приложение Rewound появилось в App Store ещё в сентябре 2019 года и не привлекало внимания до недавних пор. Модераторы Apple заметили его лишь после того, как о нём написали различные СМИ.
Разработчик Rewound Луи Анслоу рассказал, что Rewound был скачан более 170 тысяч раз. Конечно, может возникнуть вопрос — почему компания Apple пропустила в App Store плеер, в котором использован дизайн её продукта? Дело в том, что изначально в приложении установлена собственная оболочка, а дополнительные скины, в то числе со стилизацией под iPod Classic, можно скачать дополнительно.
Луи Анслоу надеется вернуть Rewound в App Store, а также планирует выпустить веб-версию этого плеера и мобильное приложение для Android.
У Rewound были возможности, о которых обладатели iPod Classic могли только мечтать. Этот плеер синхронизируется с музыкальной библиотекой Apple Music, благодаря чему у пользователей есть возможность слушать треки из библиотеки этого сервиса. Также должна была появиться поддержка Spotify.
iPod — по-настоящему культовый продукт Apple. Эти плееры выпускались с 2001 до 2009 года, причём последняя модель iPod Classic исчезла из продажи лишь в 2014 году. У iPod Classic нет сенсорного экрана, навигация производится механическим колесом прокрутки, а музыка хранится на жёстком диске объёмом до 160 ГБ. С 2008 года Apple выпускает iPod touch с сенсорным экраном. В мае 2019 года, после четырёхлетнего перерыва в линейке Apple выпустила iPod touch седьмого поколения.
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