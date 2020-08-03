





Apple удалила 29 800 приложений из китайского App Store. Из них 26 000 игр, об это сообщила исследовательская компания Qimai.Это происходит на фоне отсутствия у разработчиков лицензий от китайских властей. Ранее в этом году Apple предоставила им срок до конца июня на соответствующее лицензирование, позволяющее пользователям совершать покупки внутри приложения.Китайские магазины приложений для Android уже давно соблюдают эти правила. Купертиновцы удалили более 2500 приложений за первую неделю июля. Исследовательская компания SensorTower сообщила, что среди них были игры от Zynga и Supercell.По словам отраслевых инсайдеров, процесс получения лицензии для игр со встроенными покупками довольно долгий и сложный. Таким образом он наносит ущерб всем, кроме крупнейших издателей.«Это больше всего сказывается на доходах малых и средних разработчиков, но трудности, вызванные получением лицензии, губительны для всей игровой индустрии iOS в Китае», — заявил менеджер по маркетингу AppInChina Тодд Кунс. Эта компания помогает зарубежным издателям распространять свои приложения.