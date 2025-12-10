Top.Mail.Ru

Apple удивила своими планами на iPhone Fold — такое вообще бывает?!

Олег
Фото: Grok
Фото: Grok

Компания Apple делает большую ставку на будущий складной iPhone. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о поставках запчастей. Дисплеи для iPhone Fold компания заказала у Samsung Display, и это неудивительно. Но по-настоящему поразили объемы производства: 22 миллиона дисплеев для складного айфона в следующем году. Половина этого количества приходится на внутренние, а половина — на внешние матрицы. Отчет об этом уже удален из сети, но инсайдеры успели его засечь.

Поскольку весь рынок складных смартфонов ежегодно составляет примерно 20 млн штук, можно представить, какую смелую ставку Apple делает на свою новинку. Похоже, она рассчитывает, что iPhone Fold заберет на себя более половины рынка сразу после релиза. Насколько это реально — покажет время. 

0
Источник:
MacRumors
Комментарии

Вася Вотафаков
+6437
Вася Вотафаков
Главное что бы фолд не выстрелил себе же в голову … как эйр
56 минут назад
#