Apple удивила своими планами на iPhone Fold — такое вообще бывает?!

Фото: GrokСогласно источнику, речь идет о поставках запчастей. Дисплеи для iPhone Fold компания заказала у Samsung Display, и это неудивительно. Но по-настоящему поразили объемы производства: 22 миллиона дисплеев для складного айфона в следующем году. Половина этого количества приходится на внутренние, а половина — на внешние матрицы. Отчет об этом уже удален из сети, но инсайдеры успели его засечь.
Компания Apple делает большую ставку на будущий складной iPhone. Об этом пишет MacRumors.
Компания Apple делает большую ставку на будущий складной iPhone. Об этом пишет MacRumors.
Поскольку весь рынок складных смартфонов ежегодно составляет примерно 20 млн штук, можно представить, какую смелую ставку Apple делает на свою новинку. Похоже, она рассчитывает, что iPhone Fold заберет на себя более половины рынка сразу после релиза. Насколько это реально — покажет время.