Apple ухудшила качество связи на iPhone 14 в России

Российские операторы связи не смогли договориться с Apple о реализации поддержки VoLTE и VoWiFi на смартфонах серии iPhone 14, из-за чего качество связи на новейших флагманах Apple может быть не очень хорошим.
Представители нескольких мобильных компаний отметили, что не могут применить операторские настройки на гаджетах Apple, поскольку взаимодействие с этим вендором прекратилось ещё весной. Интересно, что МТС удалось активировать VoLTE для iPhone 14, «но нет уверенности, что она будет стабильно работать на всех моделях, которые ввозятся в страну».
По данным операторов, на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика. Без этой функции качество голосовых вызовов на смартфонах модельного ряда iPhone14 будет намного хуже, чем на других устройствах бренда. Тем не менее падение продаж iPhone в стране этот факт вряд ли спровоцирует.
Уход Apple из России также создал некоторые трудности в использовании iPhone 14 — для работы режима модема на этих устройствах требуется ручная настройка.
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