iPhone Россия

Apple ухудшила качество связи на iPhone 14 в России

Фархад

iPhone 14 Pro Max

Российские операторы связи не смогли договориться с Apple о реализации поддержки VoLTE и VoWiFi на смартфонах серии iPhone 14, из-за чего качество связи на новейших флагманах Apple может быть не очень хорошим.

Представители нескольких мобильных компаний отметили, что не могут применить операторские настройки на гаджетах Apple, поскольку взаимодействие с этим вендором прекратилось ещё весной. Интересно, что МТС удалось активировать VoLTE для iPhone 14, «но нет уверенности, что она будет стабильно работать на всех моделях, которые ввозятся в страну».

По данным операторов, на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика. Без этой функции качество голосовых вызовов на смартфонах модельного ряда iPhone14 будет намного хуже, чем на других устройствах бренда. Тем не менее падение продаж iPhone в стране этот факт вряд ли спровоцирует.

Уход Apple из России также создал некоторые трудности в использовании iPhone 14 — для работы режима модема на этих устройствах требуется ручная настройка.

А новые наушники и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Коммерсант
Cсылки по теме:
Операторы улучшили условия связи для стран активной релокации
Каким был бы iPhone, если бы его создали в СССР? Да вот таким!
Владельцы iPhone 14 Pro сообщают о дефекте в экране. UPD: Apple прокомментировала ситуацию
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

📲 Как установить на iPhone приложения, удаленные из App Store — «Сбербанк», «Альфа-банк», «Юла» и другие
В России замедлили интернет
Где найти обои с «эффектом глубины» для iOS 16? Вот пять коллекций
«Тинькофф-банк» очень помог тем, кто уехал в Белоруссию и Казахстан

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Ckor_30
+616
Ckor_30
Опять желтая пресса 📰 там последний модем Qualcomm стоит как может ухудшить у всех знакомых отлично ловит и принимает связь .
16 минут назад
#
+4488
Carter_Mayers
Так это не вина Apple, а не смогли операторы договориться. Один хрен связь станет сраной, ведь и Нокиа и Эриксон не будут больше поставлять оборудование, а на китайцах далеко не уедешь. Хуавей не закроет все потребности ни разу да Китай всё равно хуже Европы. По крайней мере если судить по шмоткам, авто или электронике. Мобильный инэт уже замедлился в регионах, ухудшение качества связи лишь вопрос времени. Ещё видимо есть пока запасы оборудования и возможность ремонта. Останется в основном только 3G а LTE как пахал посредственно, дальнейшего развития в ближайшее время его точно не будет. За 5G вообще можно не гнаться и забыть на долгие годы
48 секунд назад
#
Купить рекламу