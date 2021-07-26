Google


Бывший сотрудник Google рассказал, что Chrome должен был получить редизайн уже давно, но от идеи пришлось отказаться. Об этом он написал в своем личном блоге.

Крис Ли, экс-сотрудник компании Google, сообщил, что Chrome должен был получить новый дизайн еще в 2016 году. Тогда разработчики Google запустили проект, в результате которого адресная строка и панель управления браузером должны были «переехать» в нижнюю часть страницы. Подобное решение реализовала Apple в своем фирменном браузере Safari в показанной летом iOS 15.

Chrome

Крис назвал две причины для такого решения. Во-первых, диагонали экранов смартфонов стремительно росли — и пропорционально терялось удобство серфинга в сети. Во-вторых, Chrome был выполнен по принципам минимализма, и практически все его функции были спрятаны в меню с «тремя точками» — это создавало нагроможденность и путаницу. Компания хотела переместить всю панель управления вниз экрана, но помимо собственно адресной строки, в браузере появился бы смарт-омнибокс. Он должен был открывать быстрый доступ к самым популярным функциям по свайпу вверх. 

Chrome

Chrome

От идеи пришлось отказаться. Крис Ли говорит, что сама команда Google и продвинутые юзеры-тестировщики были в восторге от нового дизайна, однако простые пользователи в нём путались. Крис отмечает, что Chrome используют люди во всем мире, и у них совершенно разный уровень технической грамотности. Поэтому «переезд» адресной строки вниз был отменен.

Ли отдельно упоминает тот факт, что некоторые из наработок Google в том самом проекте с Chrome использовала Apple в своем Safari в 2021 году. Видимо, «яблочная» компания посчитала, что пользователи привыкнут и полюбят такое решение. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

read.cv read.cv

Ссылки по теме:

Google Chrome следит за вами даже в режиме «инкогнито». И, похоже, серьезно поплатится за это Google Chrome следит за вами даже в режиме «инкогнито». И, похоже, серьезно поплатится за это

Как сайты отслеживают нашу активность? Нашли два способа защититься от тотального контроля Как сайты отслеживают нашу активность? Нашли два способа защититься от тотального контроля

Истинное лицо Google раскрылось на суде в Аризоне. Вы всё еще хотите пользоваться Android? Истинное лицо Google раскрылось на суде в Аризоне. Вы всё еще хотите пользоваться Android?