Бывший сотрудник Google рассказал, что Chrome должен был получить редизайн уже давно, но от идеи пришлось отказаться. Об этом он написал в своем личном блоге.
Крис Ли, экс-сотрудник компании Google, сообщил, что Chrome должен был получить новый дизайн еще в 2016 году. Тогда разработчики Google запустили проект, в результате которого адресная строка и панель управления браузером должны были «переехать» в нижнюю часть страницы. Подобное решение реализовала Apple в своем фирменном браузере Safari в показанной летом iOS 15.
Крис назвал две причины для такого решения. Во-первых, диагонали экранов смартфонов стремительно росли — и пропорционально терялось удобство серфинга в сети. Во-вторых, Chrome был выполнен по принципам минимализма, и практически все его функции были спрятаны в меню с «тремя точками» — это создавало нагроможденность и путаницу. Компания хотела переместить всю панель управления вниз экрана, но помимо собственно адресной строки, в браузере появился бы смарт-омнибокс. Он должен был открывать быстрый доступ к самым популярным функциям по свайпу вверх.
От идеи пришлось отказаться. Крис Ли говорит, что сама команда Google и продвинутые юзеры-тестировщики были в восторге от нового дизайна, однако простые пользователи в нём путались. Крис отмечает, что Chrome используют люди во всем мире, и у них совершенно разный уровень технической грамотности. Поэтому «переезд» адресной строки вниз был отменен.
Ли отдельно упоминает тот факт, что некоторые из наработок Google в том самом проекте с Chrome использовала Apple в своем Safari в 2021 году. Видимо, «яблочная» компания посчитала, что пользователи привыкнут и полюбят такое решение.
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