Apple уличили в новой хитрости: компания мухлюет с запчастями, чтобы заставить вас платить больше





Франция начала расследование против Apple и её новой программы самостоятельного ремонта. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, жалобу на Apple подала та же самая компания (Halte à l'Obsolescence Programmée), которая ранее забила тревогу насчет преднамеренного ограничения производительности аккумуляторов iPhone. Тогда дело закончилось выплатой компенсаций владельцам iPhone и внесением изменений в iOS.



На этот раз регуляторы обеспокоены новой программой самостоятельного ремонта, которую запустила Apple. Это было сделано в ответ на решения Евросоюза, но компания ожидаемо схитрила, чтобы оставить себе пространство для маневра.



Дело в том, что запчасти для самостоятельного ремонта пользователь может приобрести только у самой Apple. Более того, при их заказе требуется обязательно указать серийный номер устройства, для которого приобретаются запчасти, а после получения установить детали можно только на указанный смартфон.



HOP утверждает, что Apple делает всё для того, чтобы в будущем получить еще больший контроль за ремонтом своих девайсов. Ведь если компания удаленно проверяет правильность установки деталей на конкретный смартфон, она тем же путем может заблокировать работу несертифицированных запчастей, вынуждая приобретать их только у неё. Кроме того, информационная база самостоятельных ремонтов может использоваться для отказа в гарантии или других потенциальных ограничений.



Несмотря на то, что авторизованные сервисные центры Apple в России зачастую не обслуживают технику по гарантии, запчасти для всех остальных сервисов ввозятся из-за границы. Если Apple применит механизмы, описанные выше, китайские детали перестанут работать и импортерам придется проходить сложные и дорогостоящие алгоритмы для заказа оригинальных. Всё это кратно повысит стоимость ремонта iPhone в нашей стране.

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