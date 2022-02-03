«Неофициальная загрузка [приложений] позволит злоумышленникам обойти защиту конфиденциальности и безопасности Apple, распространяя приложения без критических проверок конфиденциальности и безопасности. … Эти положения позволят распространяться вредоносным программам, мошенничеству и эксплуатации данных», — говорит представитель правительства США Тим Паудерли, и с ним трудно не согласиться