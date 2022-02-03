Apple снова настойчиво призвала сенаторов США отклонить законопроект, который касается работы App Store и iOS в целом. Об этом сообщает американское новостное агентство Bloomberg.
Речь идет о законопроекте, который получил номер S.2710 и ранее уже был рассмотрен и допущен к голосованию Советом сената США. Он призван урегулировать «цифровую» деятельность многих крупных и известных корпораций, вроде Google, Meta и Apple, а точнее, наложить новые ограничения на их развитие. Что же касается конкретно Apple, то власти хотят, чтобы компания разрешила устанавливать на iPhone и iPad приложения в обход App Store, из любых источников. Нечто подобное сейчас присутствует на Android: у Google есть свой магазин приложений, но любой желающий может скачать установочный APK-пакет любого софта и установить его вручную. «Первая ласточка» такого проекта «пролетела» еще в середине 2021 года в период прений между Apple и Epic Games.
Apple ведет активную «агитационную» кампанию, направленную на сенаторов США. Именно они будут принимать решение, вступит ли в силу этот новый законопроект и изменится ли коренным образом работа iOS и iPadOS. Apple настойчиво призывает всех и каждого бойкотировать проект S.2710, поскольку его введение перевернет все основные принципы, заложенные в многолетнее развитие iOS и App Store. Компания считает, что подобные изменения в первую очередь навредят самим пользователям iPhone и iPad, поскольку откроют пути к обману и махинациям со стороны недобросовестных разработчиков.
Стоит отметить, что в Сенате довольно много как сторонников, так и противников законопроекта. Сейчас даже профессиональные аналитики не могут точно предсказать результаты голосования по S.2710.
«Неофициальная загрузка [приложений] позволит злоумышленникам обойти защиту конфиденциальности и безопасности Apple, распространяя приложения без критических проверок конфиденциальности и безопасности. … Эти положения позволят распространяться вредоносным программам, мошенничеству и эксплуатации данных», — говорит представитель правительства США Тим Паудерли, и с ним трудно не согласиться
Конечно же, сама Apple понесет колоссальные финансовые и репутационные потери от законопроекта S.2710. Помимо того, что пользователи, установившие непроверенный софт и пострадавшие от него, будут винить в этом компанию, денежные потоки от комиссий в App Store просто иссякнут. Сейчас Apple взимает с любой транзакции с использованием своих сервисов от 15 до 30%, что не может не нравиться разработчикам ПО, желающим год от года увеличивать показатели своей прибыли.
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Источник:
ни упомянутый антивирус xiaomi, ни гугл протект и не пискнули...
Это не про холливары меду андроидом и iOS , это про деньги.)