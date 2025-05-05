Apple упростила переход с Android на iPhone

Олег

Apple


Компания Apple обновила свое Android-приложение «Перенос на iOS» и добавила туда несколько полезных нововведений. Об этом пишет MacRumors.

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Согласно источнику, речь идет об утилите, которая помогает быстро и просто перенести свои данные со старого Android-смартфона на новенький iPhone. Главное улучшение — Apple сделала перенос информации по кабелю существенно быстрее, так что «переезд» будет максимально комфортным. Пока данные передаются, на экране покажутся советы по использованию iOS.

Из других нововведений: теперь переносятся также история звонков и метки Dual SIM; диктофонные записи попадают в «Голосовые заметки» либо «Файлы» в зависимости от формата файла; также миграцию можно провести, подключившись к Wi-Fi или личной точке доступа.

Приложение «Перенос на iOS» скачивается из Google Play Store

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Вася Вотафаков
+6219
Вася Вотафаков
Переезд по кабелю это как? Тип си на тип си от андроида в айфон напрямую?
Вчера в 23:21
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