Apple упростила переход с Android на iPhone

Компания Apple обновила свое Android-приложение «Перенос на iOS» и добавила туда несколько полезных нововведений. Об этом пишет MacRumors.
Из других нововведений: теперь переносятся также история звонков и метки Dual SIM; диктофонные записи попадают в «Голосовые заметки» либо «Файлы» в зависимости от формата файла; также миграцию можно провести, подключившись к Wi-Fi или личной точке доступа.
Приложение «Перенос на iOS» скачивается из Google Play Store.
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