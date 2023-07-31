Apple упростит замену батареи в iPhone 15 Pro

Фархад
iPhone 14
Фото: iFixit

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился инсайдом, что Apple планирует упростить ремонт моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, как это было реализовано в iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

Изменённая конструкция позволит снимать заднее стекло для замены батареи или камер, не разбирая весь смартфон. В прошлом году Apple применила такой подход в дизайне корпуса iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а до этого разбирать смартфоны на iOS можно было с двух сторон в модели iPhone 4S. Интересно, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max по-прежнему можно разобрать только со стороны дисплея.

Съёмное заднее стекло также приведёт к значительному снижению стоимости ремонта моделей iPhone 15 Pro с треснутым задним стеклом. Сейчас негарантийная замена заднего стекла на iPhone 14 и iPhone 14 Plus составляет $169 и $199 соответственно, а за аналогичный ремонт iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max компания просит $499 и $549.

Ожидается, что Apple представит модельный ряд iPhone 15 в сентябре.
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Источник:
MacRumors
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